Ponad 2 miliony wyświetleń, dziesiątki tysięcy lajków i udostępnień: furorę robi na Facebooku nagranie wideo, na którym żołnierze US Army wykonują… przebój polskiego zespołu Golec uOrkiestra "Ściernisco"!

"Jesteście w stanie wyobrazić sobie lepszy sposób na podjęcie szefa polskich Sił Powietrznych niż przywitanie go słynną piosenką z jego kraju? My też nie!" - takie - retoryczne, przyznacie - pytanie zadali swoim obserwatorom członkowie zespołu muzycznego amerykańskich sił powietrznych - The United States Air Force Band.

Pomysł wcielili w życie: na powitanie w Waszyngtonie polskiego Inspektora Sił Powietrznych gen. bryg. Jacka Pszczoły przygotowali własne wykonanie polskiego hitu - a wybrali przebój zespołu Golec uOrkiestra "Ściernisco"! Pierwsze skrzypce grał członek chóru Sił Powietrznych USA - The Singing Sergeants - sierż. Matthew Hill.

Na swoim facebookowym profilu zespół umieścił nagranie z prób, opublikowali je również bracia Golcowie.

"Jesteśmy w SZOKU. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu :) Gwarantujemy, że takiej wersji "Ściernisca" jeszcze nie słyszeliście! Dziękujemy amerykańskim żołnierzom służącym na co dzień w The United States Air Force Band, że wybrali właśnie nasz utwór do powitania polskich generałów w Waszyngtonie. To dla nas wielki zaszczyt!" - czytamy we wpisie na profilu zespołu.

W ciągu dwóch tygodni nagranie, które Golcowie ocenili jako "niesamowicie oryginalne", zanotowało już ponad 2 miliony odsłon i zebrało dziesiątki tysięcy polubieni i udostępnień.

A jak podoba się Wam? Zobaczcie!