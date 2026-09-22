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CarFree został oficjalnym sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dla działającej w całym kraju polskiej wypożyczalni samochodów to kolejny etap budowania rozpoznawalności marki. Sponsoring łączy dwa naturalnie powiązane obszary: sport oraz mobilność, która towarzyszy zarówno zawodnikom, jak i kibicom przemieszczającym się za reprezentacją.

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CarFree oficjalnym sponsorem Reprezentacji Polski

Wypożyczalnia CarFree działa w całej Polsce

Od rosnącej floty do większej rozpoznawalności marki

Kibice w drodze – mobilność jako wspólny mianownik

Nowy etap rozwoju CarFree

CarFree oficjalnym sponsorem Reprezentacji Polski

CarFree jako oficjalny sponsor Reprezentacji Polski łączy markę motoryzacyjną o ogólnopolskim zasięgu z jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiego sportu. Dla CarFree obecność w gronie sponsorów Reprezentacji Polski jest kolejnym krokiem w rozwoju marki i zwiększaniu jej widoczności wśród odbiorców z całego kraju.

Połączenie obu światów jest przy tym naturalne. Reprezentacja regularnie podróżuje na mecze, zgrupowania i wydarzenia sportowe, a kibice przemieszczają się pomiędzy miastami, stadionami i lotniskami. Mobilność jest więc stałym elementem otoczenia piłkarskich emocji.

Zaangażowanie w sponsoring Reprezentacji Polski może być także sposobem na dalsze wzmacnianie rozpoznawalności CarFree poza samym rynkiem wynajmu samochodów. Reprezentacja Polski dociera do bardzo szerokiej grupy odbiorców, dlatego obecność marki w jej otoczeniu wpisuje się w ambicje firmy rozwijającej działalność w skali całego kraju.

Wypożyczalnia CarFree działa w całej Polsce

Wypożyczalnia CarFree to polska firma specjalizująca się w wynajmie samochodów. Jej skala wykracza daleko poza działalność lokalną. Flota obejmuje ponad 3000 aut, a sieć liczy 27 oddziałów działających na terenie całej Polski.

Firma jest obecna w największych miastach i przy kluczowych lotniskach, dzięki czemu z usług można korzystać zarówno podczas podróży prywatnych, jak i służbowych. Oferta obejmuje różne segmenty samochodów i formy wynajmu, co pozwala dopasować pojazd do krótkiego wyjazdu, dłuższej podróży czy potrzeb firmowych.

Ogólnopolska dostępność jest jednym z elementów, które dobrze tłumaczą zaangażowanie marki w sponsoring Reprezentacji Polski. CarFree nie jest wypożyczalnią ograniczoną do jednego regionu, ale firmą działającą na rynku krajowym i obsługującą klientów w wielu lokalizacjach.

Od rosnącej floty do większej rozpoznawalności marki

Rozwój CarFree w ostatnich latach opiera się nie tylko na zwiększaniu liczby samochodów, ale też na rozszerzaniu dostępności usług. Kolejne lokalizacje, obecność przy lotniskach i rosnąca flota sprawiają, że firma coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na ogólnopolskim rynku wynajmu aut.

Wraz ze wzrostem skali działalności naturalnie rośnie też znaczenie rozpoznawalności marki. Obecność w świecie sportu pozwala dotrzeć do odbiorców, którzy niekoniecznie aktywnie interesują się usługami rent-a-car, ale regularnie śledzą mecze reprezentacji i wydarzenia związane z piłką nożną.

Status oficjalnego sponsora Reprezentacji Polski można więc traktować jako kolejny etap budowania marki o zasięgu krajowym. Łączy on rozwój biznesowy z obecnością w przestrzeni, która angażuje miliony kibiców i ma silny wymiar społeczny.

Kibice w drodze – mobilność jako wspólny mianownik

Mecze reprezentacji to nie tylko wydarzenia sportowe, ale też duża liczba podróży. Kibice jeżdżą pomiędzy miastami, planują dojazdy na stadiony, łączą przejazdy samochodem z lotami albo organizują wspólne wyjazdy w kilka osób.

W takich sytuacjach wynajem auta może być jednym z praktycznych sposobów na zorganizowanie transportu. Dotyczy to szczególnie wyjazdów poza miejsce zamieszkania, podróży grupowych czy sytuacji, w których potrzebna jest większa elastyczność niż ta oferowana przez transport publiczny.

To właśnie mobilność jest najprostszym punktem wspólnym pomiędzy działalnością CarFree a piłkarską reprezentacją. Sport generuje ruch i podróże, a marka specjalizuje się w dostarczaniu samochodów tam, gdzie potrzebują ich użytkownicy.

Nowy etap rozwoju CarFree

Status oficjalnego sponsora Reprezentacji Polski wpisuje się w rozwój CarFree z wypożyczalni obecnej w kolejnych lokalizacjach w markę o wyraźnie ogólnopolskim zasięgu. Flota przekraczająca 3000 samochodów, 27 oddziałów i obecność w największych miastach sprawiają, że połączenie motoryzacji, mobilności i sportu ma w tym przypadku naturalne uzasadnienie.