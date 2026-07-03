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Choć nie jest to oczywiste, bo wśród najchętniej wybieranych aktywności na podium znajdą się prawdopodobnie: bieganie, pływanie i jazda na rowerze lub rolkach – to sporty rakietowe prowadzą w wyścigu po lepsze zdrowie i samopoczucie. Potwierdzają to specjaliści i wieloletnie badania.

Oglądasz? To teraz trenuj i żyj dłużej!

Oglądasz? To teraz trenuj i żyj dłużej! / Shutterstock

Sporty rakietowe wpływają na poprawę:

wydolności krążeniowo-oddechowej,

kontroli masy ciała,

sprawności metabolicznej,

koordynacji,

reakcji,

równowagi,

siły mięśniowej.

To z kolei oznacza większe opanowanie i mniejszą podatność na stres – który bardzo wyniszcza nasz organizm.

O tym, że dzięki sportom rakietowym możemy żyć dłużej – mówią badania, które trwały ćwierć wieku. Naukowcy obserwowali prawie 9 tys. osób i analizowali, która forma ruchu działa na nie najkorzystniej.

Zebrane informacje pomogły oszacować, jaką dyscyplinę wybrać - żeby zyskać w perspektywie kilka kolejnych lat.

Okazało się, że to tenis nie ma sobie równych i osoby, które grają regularnie mogą żyć nawet o 10 lat dłużej.

Tuż za nim jest badminton – który daje szansę na dodatkowych 6 lat.

Dalej w rankingu Copenhagen City Heart Study, znalazły się:

piłka nożna - 4,7 roku,

kolarstwo - 3,7 roku,

pływanie - 3,4 roku,

jogging - 3,2 roku.

W czym tkwi tajemnica sukcesu? To aktywność, która łączy pracę serca i płuc oraz mięśni: nóg, tułowia, obręczy barkowej.

Dla wszystkich – w każdym wieku

Tenis polecany jest także dzieciom – bo wystarczy grać raz w tygodniu, żeby wspierać ich rozwój poznawczy. Z kolei w przypadku osób starszych, ta forma ruchu – obniża ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, ze względu na bardzo korzystny wysiłek aerobowy.

Specjaliści podkreślają, że na to, żeby być aktywnym fizyczne – nigdy nie jest za późno. Trzeba jednak zacząć stopniowo od rozgrzewki. Następnie dopracować technikę, a ostatecznie pamiętać - żeby robić to regularnie i przede wszystkim rekreacyjnie.