Panie Redaktorze,



Ad. 1. W imprezie wzięło udział szerokie grono osób – oprócz Polonii byli również mieszkańcy USA. Powyższe wydarzenie dokumentuje post Fundacji na Facebooku ze zdjęciami. Fundacja nie przygotowała biletów wstępu lub innego sposobu obliczenia liczby odwiedzających gości. Prosimy o skorzystanie z relacji z wydarzenia w mediach społecznościowych np. https://twitter.com/Fundacja_PFN/status/1095074904318402561Ponadto opierając się na danych dotyczących cruiserów, jakie codziennie cumują w Miami, w jednym z największych portów świata, można śmiało ocenić m.in na podstawie liczby pasażerów, jacy pojawiają się na statkach, że ilość osób, które zobaczyły jacht I LOVE POLAND, mierzona może być w kilkunastu tysiącach osób.Moment, w którym łódź I LOVE POLAND przepływała obok cruiserów, był momentem zmiany pasażerów, co dodatkowo zwiększyło liczbę osób, jakie jacht z reklamą Polski widziały.Było to celowe działanie ze strony operatora i załogi, by jak najwięcej osób przeczytało napis I LOVE POLAND i zobaczyło łódź promującą nasz kraj.



Ad. 2. Koszt realizacji projektu jest chronioną wartością gospodarczą i objęty jest tajemnicą kontraktu z podwykonawcami. Całościowy koszt zostanie ujęty w rocznym sprawozdaniu Fundacji.







Ad. 3. Do Miami oprócz załogi przybyli Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Filip Rdesiński oraz Członek Zarządu Robert Lubański, którzy nie tylko aktywnie uczestniczyli w procesie przygotowywania wydarzenia, ale także odbyli szereg spotkań, które dotyczyły projektu ILOVEPOLAND, jak również innych projektów Polskiej Fundacji Narodowej, które są w toku, a także tych planowanych. Koszt przelotu w klasie ekonomicznej był taki sam, jak dla każdego innego podróżnego i kształtował się w granicach kilku tysięcy złotych, zaś odbyte spotkania zaowocowały konkretnymi obustronnymi ustaleniami, niezbędnymi do dalszego procedowania projektów.



Ad. 4. O kolejnych wydarzeniach z udziałem I LOVE POLAND będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych.



Z poważaniem,



Biuro Prasowe PFN