​Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz będzie gościem 7 pytań o 7:07 w internetowym radiu RMF24. Nie zabraknie pytań o wybory w Stanach Zjednoczonych, ich wpływ na politykę USA wobec Ukrainy, ale także o Krajowy Plan Odbudowy.

Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk zapowiedział, że w środę w Brukseli odbędą się spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie KPO. O tę wizytę zapytamy Marcina Przydacza i sprawdzimy, czy polski rząd pójdzie na ustępstwa i będzie chciał zakończyć spór z UE.

Po serii przecieków do mediów sygnalizujących, że amerykańskie władze mogą złagodzić stanowisko wobec Rosji, powstają pytania: czy polskie władze biorą pod uwagę taki zwrot i ewentualny pokój między Rosją i Ukrainą, a - jeśli tak - to jak się do niego przygotowują? I o to również zapytamy wiceszefa MSZ.

Zajmiemy się także innymi nieoficjalnymi informacjami podanymi przez "New York Times". Według gazety są plany, by kolejnym szefem NATO była kobieta. Swoje kandydatki mają Słowacja, Chorwacja i Estonia. Czy w Polsce też jest kandydatka, która mogłaby stanąć na czele Sojuszu Północnoatlantyckiego?

Poruszymy także temat konferencji klimatycznej COP27. Czy Polska popiera pomysł strategii Loss and Damage, zakładającej odszkodowania dla państw narażonych na klęski żywiołowe?

Ponadto Michał Zieliński będzie pytał o przyszłotygodniowy szczyt grupy G20 w Indonezji. Już kilka lat temu Jarosław Kaczyński zapowiadał starania o włączenie naszego kraju do tej grupy. Czy te starania mają szanse powodzenia i czy są prowadzone?

