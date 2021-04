"To, że jest to najważniejsze święto w roku wszyscy powoli rozumiemy, także przez to, że kiedy są obostrzenia i różne trudności to tęsknimy za tą wspólnotą, która jest poprzez nas bezpośredni udział w Eucharystii. Oczywiście, możemy przyjść do kościoła, ale w wymiarach zgodnych z obowiązującymi obostrzeniami. Istnieje cały czas dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii” - stwierdził Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM - abp Wojciech Polak, pytany o to, jak świętować Wielkanoc w czasach koronawirusa i obostrzeń. "Mam nadzieję, że wszyscy, którzy przychodzą na liturgię, będą zachowywać się odpowiedzialnie i bezpiecznie. Dyspensa jest i możemy z niej korzystać. Mamy teraz jeszcze więcej obaw, jeszcze więcej lęków - pewnie powinniśmy się nad tym zastanowić. Wiemy, że nie wszyscy do kościołów się zmieścimy" – dodał prymas Polski.

Bardzo ważną rzeczą jest, by zrozumieć, że święconka nie należy do istoty przeżywania tych Świąt Paschalnych, chociaż jest piękną tradycją - stwierdził w RMF FM prymas Polski abp Wojciech Polak pytany o to, czy w związku z sytuacją epidemiczną w Wielką Sobotę powinniśmy brać udział w święceniu pokarmów.

Rozpoczął się w zeszłym roku, z uwagi na jeszcze większe obostrzenia, które przeżywaliśmy w czasie Świąt Wielkanocnych, bardzo piękny zwyczaj i chciałbym, żeby on był kultywowany w domach - właśnie w rodzinach błogosławienia pokarmów, żebyśmy przed śniadaniem wielkanocnym te programy błogosławili. Każdy ochrzczony i każda ochrzczona jest dla swojej rodziny szafarzem tego błogosławieństwa - tłumaczył hierarcha w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

Nie do mnie należy ocenianie wysokości pokuty (dla abp Głodzia i bp Janiaka - przyp. red.), ponieważ tym, który to uczynił, był papież Franciszek. To on dał bardzo konkretne prawo, według którego wszelkie zaniechania w postepowaniu biskupów są oceniane. On w sposób całkowicie wolny i wyłączny taką ocenę podejmuje. Ja ją po prostu przyjmuję - mówił abp Wojciech Polak w internetowej części programu "Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM". Dla mnie osobiście jest to bardzo ważny sygnał, że prawo, które papież Franciszek dał, jest stosowane i jako biskup muszę wyciągnąć dla siebie bardzo konkretne wnioski, że moje działanie musi być jeszcze bardziej konkretne, odważne, przezroczyste. Bez zaniedbania, bez spóźnienia. Biorę to bardziej jako wyzwanie osobiste dla mnie - dodał prymas Polski.

Abp Polak potwierdził też, że Watykan nie poda do publicznej wiadomości, za co dokładnie zostali ukarani abp Głódź i bp Janiak. Nie będziemy znać uzasadnienia tych decyzji, dlatego że one są podawane zainteresowanym. Nie są podawane Episkopatowi in gremio, ani żadnemu innemu biskupowi - mówił abp Polak.

Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa również o rosną liczbę apostazji w polskim Kościele. Czy to zjawisko jest niepokojące z punktu widzenia hierarchy? Powinno być i jest niepokojące. Zawsze proszę, żebyśmy nie podejmowali decyzji o apostazji kierowani emocjami, kierowani nawet sytuacją, że ten czy inny duchowny nie dorasta do swojego powołania, ze są skandale w Kościele, że Kościół przeżywa kryzys - odpowiedział prymas. Nie lekceważę apostazji. Tylko chcę szukać podstawowych motywacji, które za tym stoją. Chcę pokazywać, że apostazja jest poważną rzeczą, jest wyrzeczeniem się Boga - dodał abp Polak.