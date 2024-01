"Ustawa okołobudżetowa jest elementem ustawy budżetowej, a jak wszyscy wiemy – przygotowanie ustawy budżetowej to domena rządu, a tak naprawdę ministra finansów. Ale wiem, po co pan prezydent to zrobił – najpierw uległ presji politycznej PiS, żeby zawetować dobrą ustawę okołobudżetową i chciał szybko próbować naprawić swój błąd. Nie z nami takie numery, panie prezydencie" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Tomasz Trela, wiceprzewodniczący klubu Lewicy i wiceszef sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wczoraj sejmowa komisja zdecydowała, że nie będzie procedować prezydenckiego projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2024.

W środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych zdecydowała w głosowaniu, że nie będzie zajmować się projektem ustawy okołobudżetowej na 2024 r., przygotowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dziś do tej sprawy w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 odniósł się Tomasz Trela. Jak zauważył, ustawa okołobudżetowa jest elementem ustawy budżetowej

"Przygotowanie ustawy budżetowej to domena rządu, a tak naprawdę ministra finansów. Ale wiem, po co pan prezydent to zrobił. Najpierw uległ presji politycznej PiS, żeby zawetować dobrą ustawę okołobudżetową i chciał szybko próbować naprawić swój błąd. Nie z nami takie numery, panie prezydencie" - tłumaczył.

"Jeżeli pan chciał cokolwiek przygotować, miał pan na to 8 lat. Mógł pan wnioskować, apelować, składać poszczególne projekty ustawy. Teraz pan zepsuł, a my po panu naprawiliśmy, dlatego że już wczoraj na kole komisji finansów publicznych na pierwszym czytaniu opinia pozytywna jest do projektu rządu. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zajmiemy się tym projektem i ustawa okołobudżetowa będzie przyjęta. Natomiast prezydent znowu dał się wciągnąć w jakąś niepotrzebną gierkę, którą rozgrywa pan Jarosław Kaczyński" - zaznaczył.

Jak dodał, ta decyzja nie jest wezwaniem do konfliktu z prezydentem.

"My jesteśmy nastawieni do Pałacu Prezydenckiego bardzo neutralnie. O tym mówi premier Donald Tusk, ministrowie, cała administracja premiera i większość parlamentarna. Przecież to nie my zawetowaliśmy ustawę okołobudżetową, nie my wygłosiliśmy konfrontacyjne orędzie prezydenckie i to nie my idziemy na konfrontację" - mówił.

"My po prostu pokazujemy panu prezydentowi, że teraz jest inna jakość tworzenia prawa, jest inny sposób myślenia, jest inne założenie do budżetu. Prezydent powinien pogodzić się z tym, że 8 lat, gdzie byli jego koledzy w rządzie się, skończyło i teraz jest inna filozofia, inny mechanizm prowadzenia państwa. My nie chcemy się konfrontować, ale niestety mam wrażenie, że konfrontacji szuka cały czas prezydent Duda. Teraz słyszę od przedstawicieli PiS, wcześniej współpracowników prezydenta, że być może prezydent odeśle ustawę budżetową do para-Trybunału Konstytucyjnego. Co to w ogóle za straszenie Polski, straszenie obywateli naszego kraju? To jest po prostu jakaś niedorzeczność" - kontynuował Trela.

