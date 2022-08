„Wpłynęło około 300 skarg. To dość dużo, zważywszy na to, że część wpływa do Rzecznika Finansowego. Konsumenci mają do czynienia z różnymi problemami w bankach. Te skargi będą u nas uwzględniane w decyzji, czy wszczynać postępowanie wobec tych banków, które ograniczają prawa konsumenta” – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Tomasz Chróstny prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wideo youtube Klienci skarżą się na utrudnienia procesów wnioskowania. Jedną sprawą jest system elektroniczny, bankowość internetowa, druga sprawa to kwestia prozaiczna - kwestia otwarcia oddziałów banków. Dodatkowo banki utrudniają wskazanie w jednym wniosku 8 miesięcy wakacji kredytowych, a na to też zezwala ustawa - jest to również ograniczenie naszych praw jako konsumentów - zwrócił uwagę. Banki nie mają podstaw do tego, żeby sam fakt skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych powodował obniżenie zdolności kredytowej. Banki wiedzą też, że mają jak najszybciej dostosować swoje systemy wnioskowania do przepisów ustawy tak, aby nie utrudniać, a ułatwiać możliwość skorzystania konsumentom z wakacji - zadeklarował gość Mariusza Piekarskiego. Dodał, że pierwsze zarzuty UOKiK-u wobec banków mogą być formułowane już w tym tygodniu. Zobacz również: Borys o inflacji: Najgorsze mamy za sobą. Pod koniec 2023 roku ok. 7 proc. Opracowanie: Arkadiusz Grochot , Amelia Panuszko