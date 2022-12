"To jest dla zapewnienia większej frekwencji dla swojego elektoratu, to jest nieuczciwe wykorzystywanie państwa, tylnymi drzwiami - poprzez tzw. inicjatywę poselską, brak konsultacji z samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, obywatelami... Pójście na skróty - i jeszcze dwa dni przed Wigilią. Myślę, że to już nie tylko brak poszanowania demokracji, ale także brak poszanowania polskiej tradycji, spokoju na święta Bożego Narodzenia. Niestety, to jest bardzo smutne, że w takich dniach, przed świętami Bożego Narodzenia, PiS robi taką wrzutkę. Widać, że się trzyma kurczowo kanapy" - mówi w Rozmowie w południe w RMF FM prezydent Sopotu i prezes Ruchu Samorządowego "TAK! dla Polski" Jacek Karnowski pytany o zmiany w kodeksie wyborczym, jakie przed świętami w Sejmie składa PiS.

Jacek Karnowski / Rafał Guz / PAP

Co jest złego w tym, że ma być więcej lokali wyborczych i by frekwencja w wyborach była większa? "Może i w tym nic nie byłoby złego, jeżeli by się dyskutowało i doszłoby do jakiegoś konsensusu i nie zakładałoby się - mówię to jako wierzący katolik - że to będzie w parafiach. Bo to jest wtedy wykorzystywanie Kościoła katolickiego, ewangelickiego czy prawosławnego w celach wyborczych" - ocenia gość Mariusza Piekarskiego. I dodaje: "Ja się boję wrzutek w tę ordynację wyborczą, które mogą być na sali sejmowej, a tak już było. To jest bardzo nieuczciwe. Zawładnięcia za publiczne pieniądze czy okradanie tak naprawdę Polaków i wykorzystywanie mediów tzw. publicznych, a teraz majstrowanie przy regułach w czasie meczu. No myślę, że sędzia Marciniak by na to na mundialu nie pozwolił" - stwierdza Karnowski.

"To nie wygląda dobrze, i myślę, że to obniży frekwencję wyborczą. Bo ludzie będą zniechęceni, bo będą czytali, że jest manipulacja przy wyborach. (... ) I o to wielokrotnie apelowaliśmy - jako samorządowcy Ruchu Samorządowego "TAK! dla Polski", żeby zmieniać kampanię wyborczą dotyczącą następnych wyborów, a nie tych najbliższych, w których posłowie PiS-u sami chcą startować".