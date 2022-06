"Zdaje się, że rakiety Putina nie są tak celne, jak mu się wydaje, po drugie sam ma dość spore kłopoty na Kremlu" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM były ambasador Polski w Kijowie, Jan Piekło. "Ukraina musi być w stanie się sama obronić, a my musimy jej w tym pomóc" - podkreślił gość Krzysztofa Berendy.

Wideo youtube

Czy Władimir Putin szantażuje świat, grożąc państwom, które dostarczają broń Ukrainie? To jest szantaż, któremu chyba Zachód nie ulegnie. Zdaje się, że wywiad amerykański był tego świadom. Ostatnia wypowiedź prezydenta Bidena dla "New York Timesa" i list ekspertów amerykańskich jest jednoznaczny - mówił Jan Piekło.

Rosyjski przywódca grozi, że może zaatakować bombami także inne niż dotąd regiony Ukrainy. Pewnie będzie to robił, tyle tylko, że ma też ograniczone możliwości. Po pierwsze zdaje się, że jego rakiety nie są tak celne, jak mu się wydaje, po drugie sam ma dość spore kłopoty na Kremlu - ocenił były ambasador w Ukrainie.

Co Polska i świat może jeszcze zrobić dla Ukrainy? Powinniśmy wzmacniać nasze wsparcie dla Ukrainy i powodować, że Ukraina będzie w stanie sama się bronić przy pomocy tej nowoczesnej broni, którą otrzymuje w tej chwili m.in. ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, co jest również bardzo miłym gestem ze strony Hiszpanii, i od nas - mówił gość RMF FM.

A jeśli Putin zacznie mordować Ukraińców na jeszcze większą skalę? On już to robi. To, co miało miejsce w Mariupolu, już się stało. Oczywiście, że może być gorzej, jeżeli Ukraina nie dostanie na czas broni, o którą prosi. Ukraina musi być w stanie się również sama obronić, a my musimy jej w tym pomóc - podkreślił Piekło.