"Wiarygodność jest podstawą, cóż po pomysłach, które nie są realizowane. Donald Tusk jest mistrzem w tego typu działaniach" - stwierdził Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Sasin, odnosząc się do zapowiedzi premiera dot. tymczasowego zawieszenia prawa azylowego. Polityk PiS-u powiedział, że nie wierzy, iż premier tak radykalnie zmienił zdanie w kwestii polityki migracyjnej.

Z Jackiem Sasinem porozmawiamy również o kongresie Prawa i Sprawiedliwości w mazowieckiej Przysusze, na którym doszło do wchłonięcia Suwerennej Polski przez PiS. Zapytamy, co to połączenie oznacza dla wyborcy i czy Konfederacja odbiera największej partii opozycyjnej młodych wyborców.

