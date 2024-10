Nowa strategia migracyjna

Państwo jest od tego, aby do Polski trafiali ludzie, którzy chcą w Polsce uczciwie pracować, płacić podatki, integrować się z polskim społeczeństwem, uczyć się na prawdziwej uczelni. I to są ludzie, którzy wtedy zasługują na szacunek, na respekt - podkreślił szef rządu, mówiąc o nowej strategii migracyjnej.

Ocenił że efektem polityki rządu PiS było to, że "de facto fala nielegalnej migracja zalała Polskę".

My zredukujemy do minimum nielegalną migrację w Polsce, my wyplenimy te praktyki, które de facto omijały polskie interesy, które naruszały bezpieczeństwo Polek i Polaków, i państwa polskiego. I zlikwidujemy te praktyki do zera - powiedział Tusk.

Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji - powiedział Donald Tusk.

Zapewnił również, że Polska "nie będzie respektować ani implementować żadnych europejskich pomysłów, jeśli będzie pewność, że godzą one w nasze bezpieczeństwo".

Mamy w planie politykę takich przyśpieszonych powrotów Polaków i ludzi polskiego pochodzenia z diaspory polskiej, zza granicy - dodał Tusk.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał, że prace nad strategią trwały w jego resorcie od wielu tygodni. W przyszłym tygodniu dokumentem ma się zająć rząd.

Tusk: Jesteśmy na początku drogi

To, co mówiliśmy i do czego przekonywaliśmy Polki i Polaków w kampanii wyborczej przed 15 października 2023 r., to wszystko pozostaje w mocy; przestrzegam przed słabością, jesteśmy na początku drogi - mówił na początku swego wystąpienia Donald Tusk.

Podkreślił, że zgromadzeni mają "serduszka", które "nie tylko przypominają, o co chodziło tego wspaniałego 15 października". Ale przypominają nam też o tym, że to jest wielkie zobowiązanie, to co mówiliśmy wtedy, do czego przekonywaliśmy Polki i Polaków przez długie miesiące, tygodnie kampanii wyborczej przed 15 października, to wszystko pozostaje w mocy - powiedział Tusk.

Chcę dzisiaj dodać wam otuchy, energii i przestrzec przed słabością czy zagrożeniami, bo my jesteśmy tak naprawdę na początku drogi - dodał premier.

Jesteśmy od tego, żeby nadzieje, marzenia, nasze zobowiązania, oczekiwania naszych wyborców, żeby to każdego dnia, każdego miesiąca przekształcać w fakty - mówił Donald Tusk. Zwracał uwagę, że rząd ma za sobą nieco ponad osiem miesięcy rządzenia.

To chyba dobry moment, żeby te 8 miesięcy rządów koalicji 15 października porównać do 8 lat rządów i osiągnięć naszych poprzedników - rządów PiS - powiedział.

To jest chyba dzisiaj ten moment żeby cała Polska usłyszała, że Koalicja Obywatelska i cała koalicja 15 października, że wszyscy mamy świadomość ile zawdzięczamy tym milionom, które czasami wbrew okolicznościom (...) poszli i wyrwali władzę z rąk tych ludzi, którzy przez osiem lat psuli polskie państwo, niszczyli nasze nadzieje i nasze marzenia - oświadczył premier.

Jak ocenił, ci, którzy 15 października odsunęli tę "zepsutą ekipę od władzy" to jest ta prawdziwa gwarancja, prawdziwy fundament tych dobrych, pozytywnych zmian.

My jesteśmy tylko robotnikami, jesteśmy od tego żeby te nadzieje, marzenia, nasze zobowiązania, oczekiwania naszych wyborców, żeby to każdego dnia, każdego miesiąca przekształcać w fakty - podkreślił. Bardzo was proszę żebyście też każdego dnia widzieli z całą ostrością i z taką też wewnętrzną żarliwością widzieli to, jak wielkim skarbem są nasi wyborcy. Bywają krytyczni, i Bogu dzięki. To jest właśnie ten największy skarb, że mamy miliony wyborczyń i wyborców, którzy są absolutnie lojalni wobec tych nadrzędnych celów i zadań - dodał premier.