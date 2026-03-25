W piątek Sejm prawdopodobnie podejmie próbę odrzucenia weta prezydenta w sprawie nowelizacji Kodeksu postepowania karnego. Za tę decyzję prezydent jest krytykowany zwłaszcza przez kibiców. Do odrzucenia weta prezydenta potrzebna jest większość 3/5 głosów. Na co liczy koalicja? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Witold Zembaczyński / Marcin Suchmiel / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Posła Witolda Zembaczyńskiego zapytamy, kiedy nastąpi ślubowanie nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego? Zdaniem marszałka Włodzimierza Czarzastego prezydent chce tę sprawę przeciągać i wykazuje ewidentnie złą wolę. Czy prezydent będzie zwlekał z decyzją? Jaki "plan B" w tej sprawie ma większość koalicyjna?

Klub PSL złożył w Sejmie projekt ustawy poprawiający błędy prezydenckiego projektu ws. "polskiego SAFE 0 proc.". Ludowcy mówią prezydentowi i szefowi NBP "sprawdzam". Czy Koalicja Obywatelska poprze ten projekt? Czy premier Donald Tusk równie chętnie co wicepremier Kosiniak-Kamysz przyjmie z NBP pieniądze na bezpieczeństwo? M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z posłem KO.

Na rozmowę Michała Zielińskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>