„Ja jako wiceprezes Solidarnej Polski wczoraj dopiero zapoznawałem się powoli z tym, o co tak naprawdę chodzi w tym sporze” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister Michał Wójcik odnosząc się do kwestii podatku od reklam. „Wczoraj wieczorem mieliśmy spotkanie poszerzonego prezydium Solidarnej Polski, ustaliliśmy, że skontaktujemy się z ekspertami, którzy znają się na tej tematyce i swoje stanowisko co do tej propozycji resortu finansów dopiero przedstawimy” – dodał. Przyznał, że w koalicji rządzącej projekt nie był konsultowany. „Kierunkowo te zmiany są potrzebne, natomiast w szczegółach wyrażane są wątpliwości. I my również mamy swoje wątpliwości” – podkreślił.

