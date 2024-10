Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski. Porozmawiamy o przesłuchaniu i zarzutach dla Marcina Romanowskiego oraz wchłonięciu Suwerennej Polski przez Prawo i Sprawiedliwość.

Sebastian Kaleta / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Zapytamy też o stan zdrowia Zbigniewa Ziobry i szanse na to, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny stanie 14 października przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy w poniedziałek tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!