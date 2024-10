Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt rozporządzenia, który ma doprecyzować przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu. Zgodnie z tymi regulacjami, alkohol w opakowaniach do 200 ml będzie trafiał do obrotu tylko w butelkach albo puszkach.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Mała porcja alkoholu tylko w puszce lub butelce

"W związku z pojawieniem się w ostatnich dniach alkoholu w saszetkach łudząco przypominających produkty spożywcze dla dzieci (musy owocowe) konieczne jest takie uregulowanie zasad dotyczących opakowań dla niektórych napojów spirytusowych, aby opakowanie nie wprowadzało konsumentów w błąd" - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Podkreślono, że według organizacji walczących z alkoholizmem łatwa dostępność napojów alkoholowych w niewielkich opakowaniach promuje i zwiększa spożycie alkoholu.

W projekcie pojawiły się zapisy określające, że alkohol w opakowaniach do 200 ml będzie trafiał do obrotu tylko w butelkach albo puszkach. To oznacza, że po wejściu przepisów w życie nie będzie można produkować saszetek z alkoholem - podobnych do tych, które w ostatnich dniach wywołały duże poruszenie wśród Polaków.

Opakowania nie mogą wprowadzać w błąd

Kolejne regulacje dotyczą wyglądu opakowań z małymi porcjami alkoholu.

"Wprowadzane do obrotu napoje spirytusowe w opakowaniach w postaci butelki albo puszki nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd odnośnie do danych umożliwiających identyfikację środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych środków spożywczych, w szczególności środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci" - czytamy w w projekcie rozporządzenia.

Ma ono wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Na razie do 7 października potrwają uzgodnienia międzyresortowe ws. tych przepisów.

Powyższy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność wydania projektowanego przepisu w jak najkrótszym czasie - podkreślił minister rolnictwa Czesław Siekierski.

