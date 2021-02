„Generalnie pacjentów onkologicznych zgłasza się mniej do szpitali. Głównie do tych szpitali, które nie zajmują się onkologią (…). Odrabianie strat będzie trwało kilka lat. Musimy się liczyć z tym, że spotka nas nowa fala pacjentów, którzy się zgłoszą do naszych szpitali. Tych pacjentów, którzy się nie zgłosili w okresie pandemii - to właściwie cały 2020 roku od marca – jak i tych pacjentów, którzy w tej chwili zachorują. To będzie poważne wyzwanie” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Adam Maciejczyk.

REKLAMA