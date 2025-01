Polscy olimpijczycy dostaną nagrody finansowe do końca lutego - zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. "Są sponsorzy, są firmy rodzinne (…). Dzięki tym środkom wypłacimy nagrody" - wskazywał urzędnik, odnosząc się również do obecnej sytuacji finansowej PKOl-u. Piesiewicz przyznał też, że kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego miał sugerować sam MKOl. Gość RMF FM nazwał także ministra sportu "Pinokiem polskiego sportu".

Wideo youtube Poranna rozmowa w RMF FM zaczęła się od wymiany uszczypliwości z ministrem sportu i turystyki Sławomirem Nitrasem. Proponuję panu ministrowi Nitrasowi kupienie lustra i spojrzenie, jak on wygląda. (...) Jeżeli chodzi o polski sport, to jest Pinokio polskiego sportu - powiedział Radosław Piesiewicz. Gość RMF FM skomentował w ten sposób słowa polityka PO, który mówił, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego wygląda, jak "zniszczona chata w Tajlandii" po "tsunami", które miał przeżyć po ostatnich igrzyskach olimpijskich. Nasi sportowcy podpisali z nami porozumienia przed igrzyskami, tak jak obiecałem, wypłacimy pieniądze. (...) Pan minister Nitras na polityczne zamówienie kazał wypowiedzieć wszystkim spółkom Skarbu Państwa umowy, w których były zabudżetowane rekordowe nagrody - tłumaczył rozmówca Tomasza Terlikowskiego. Prezes Piesiewicz zapewnił, że nagrody dla sportowców-polskich medalistów z Paryża zostaną wypłacone do końca lutego. Pieniądze na ten cel będą pochodzić "od sponsorów i firm rodzinnych". Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego wskazał, że jego pensja wynosi 25 tys. zł netto. Urzędnik mówił w RMF FM, że budżet PKOl-u w 2023 r. był inny niż obecnie. Wskazywał, że statut mówi jasno, kto przyznaje pensje pracownikom. Dokument, regulujący tę kwestię, jest już gotowy - zapewnił. Współpraca ze związkami sportowymi Jeden ze słuchaczy RMF FM zapytał, jak Radosław Piesiewicz ocenia aktualną współpracę ze związkami sportowymi. Czy jest coś, co należy poprawić? Nasz model biznesowy, który polegał na tym, żeby PKOl wspierał bardzo mocno finansowo polskie związki sportowe poprzez pozyskiwanie środków od sponsorów, (...) uważam, że to był bardzo dobry program i w tę stronę będziemy starali się iść - powiedział Piesiewicz. Raport komisji rewizyjnej, działającej w PKOl, mówi o tym, że jeżeli chodzi o środki przekazywane na potrzeby związków sportowych, planowo z wszystkich pieniędzy od sponsorów związki miały dostać niespełna połowę, ok. 44 proc. Ostatecznie przeznaczono na nie 51 proc., a resztę dostał PKOl. Czy to jest dobry podział? Nawet komisja sugeruje, że związki sportowe powinny otrzymać większe fundusze. Trzeba pamiętać, że kiedyś PKOL w ogóle nie przekazywał środków polskim związkom sportowym - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Piesiewicz. Nasz model biznesowy i nasz model, na którym skupiliśmy się, żeby wreszcie polskie związki sportowe miały środki nieznaczone, bo trzeba pamiętać, że wszystkie środki, które dostają z ministerstwa sportu; jest potrzeba wkładu własnego. Często nasze związki sportowe nie miały pieniądzy na wkład własny, musiały się zapożyczać, a dzięki temu działaniu PKOl polskie związki sportowe mogły sięgnąć po większe pieniądze - informował prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kto zaproponował Andrzeja Dudę do MKOl? Pragnę przypomnieć, że po śp. Irenie Szewińskiej PKOl zgłosił Mariana Dymalskiego na członka rzeczywistego do MKOl-u. Ja wiem, mało atrakcyjne, ale jakżeż wtedy nikt się tym nie interesował, a miał duże zasługi dla polskiego sportu - powiedział Radosław Piesiewicz. Dzisiaj zgłosiliśmy kandydaturę Dudy, dlatego że śp. prezes Andrzej Kraśnicki rozmawiał bardzo długo i wiele razy na temat możliwości kandydowania naszego przedstawiciela do władz MKOl. Pan prezydent spotykał się wielokrotnie za swoich dwóch kadencji z szefem Thomasem Bachem, bardzo czynnie działał w strukturach międzynarodowych i taka propozycja przyszła, żebyśmy zgłosili pana prezydenta - dodał. Jak zgłosiliśmy kandydaturę pana prezydenta Andrzeja Dudy, dostałem bardzo miłe pismo od przewodniczącego Bacha (...) to była bardzo dobra decyzja - tłumaczył dalej Piesiewicz, sugerując, że to sam MKOl miał wskazywać, że chciałby Dudę w swoich szeregach. A jakie kompetencje na tym polu ma polski prezydent? Prezes PKOl wskazał, że był orędownikiem Igrzysk Europejskich, orędownikiem tego, żeby Igrzyska Olimpijskie były organizowane w Polsce. Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy. Radosław Piesiewicz / Piotr Szydłowski / RMF FM Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie! To właśnie Wy, słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl jesteście dla nas najważniejsi. Dlatego macie swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Zachęcamy Was do przesyłania pytań, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom w Waszym imieniu. Pytania wystarczy przesłać na wskazany poniżej adres lub wpisując je w formatce. Zapraszamy! 