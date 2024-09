"Wczorajsza debata trwała 7 godzin. Wszystko po to, by zmęczyć publiczność, żebyśmy nie pytali o kluczowe fakty" - powiedział Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, wicemarszałek Sejmu w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak dodał, rząd ma sporo do ukrycia, a premier unika wskazania winnych za brak przygotowania do powodzi. "W mojej ocenie sztab był operacją PR-ową, obliczoną na marketingowe efekty" - podsumował gość Roberta Mazurka.

Krzysztof Bosak o powodzi: Rząd ma sporo do ukrycia Piotr Szydłowski / RMF FM

Dobry PR nastawiony na marketingowe efekty

Jak powiedział Krzysztof Bosak w Porannej rozmowie w RMF FM, posiedzenia sztabu kryzysowego były "operacją PR-ową obliczoną na marketingowe efekty".

Wyglądało to tak, jakby rząd w tym potoku gadulstwa chciał coś ukryć. Wydaje mi się, że ma sporo do ukrycia i chodziło o to, by publiczność zmęczyć i żeby nikt nie pytał o kluczowe fakty. Premier unika wskazania winnych za brak przygotowania, za brak wprowadzenia procedur ostrzegawczych, za to, że lokalne społeczności i samorządowcy zostali kompletnie zaskoczeni nadchodzącą falą powodziową. W Czechach, we Włoszech czy w Austrii to zarządzanie wyglądało zupełnie inaczej. U nas przygotowań do ewakuacji nie było do ostatniego momentu - skomentował wicemarszałek Sejmu.

Kiedy Robert Mazurek zapytał swojego gościa, jakie są kluczowe fakty, które rząd chciałby ukryć, Krzysztof Bosak bez zastanowienia odparł, że chodzi m.in. o liczbę ofiar i zaniedbania powodziowe.



Jeśli rząd chce skorygować w górę liczbę ofiar, niech zrobi to jak najszybciej, bo podważa wiarygodność instytucji państwowych. Wczoraj rozmawiałem z ambasadorem Austrii. Tam w wyniku powodzi zginęło 7 osób. Nie wierzę, że w Polsce zginęło tyle samo, ponieważ jej zasięg był dużo większy. To tak, jak ze zgonami covidowymi - kwalifikowanie ich było czysto uznaniową kwestią. Mamy informacje z miast najbardziej dotkniętych powodzią, że tych ofiar jest więcej. Zdaniem ludzi, którzy tam mieszkają - pojawiły się nekrologi na ścianach, na słupach - wyjaśnił Krzysztof Bosak.



Jak dodał, wczoraj pojawiła się w mediach informacja, że policjanci na Dolnym Śląsku mają kwalifikować utonięcia w samochodach jako wypadki komunikacyjne.



Czy to możliwe? Według wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka - jak najbardziej.



Na polecenie w instytujach państwowych się kłamie. W Polsce mamy kultura kłamstwa, którą wynosimy z PRL-u. Jest kultura hierarchicznego kłamstwa. Jeśli polecenie wychodzi z góry, nikt nie będzie ryzykował swojej pozycji, aby dotrzeć do opinii publicznej - podsumował Bosak.



Specustawa powodziowa

W Polsce trwa zaciekła dyskusja o wczorajszym posiedzeniu rządu dotyczącym powodzi w południowo-zachodniej Polsce i specustawie powodziowej. Co o niej sądzi gość Roberta Mazurka?



Specustawa jest po to, żeby zamknąć usta krytykom - mówił w Porannej rozmowie RMF FM Krzysztof Bosak.

Jak dodał, 10% powiatów jest objętych klęską powodziową. Ma to znaczenie wyborcze dla rządu. W tej chwili widać, że politycy posłużyli się specustawą, aby "wrzucić" tam tematy, o których nie mieli odwagi mówić wcześniej.

Chodzi m.in. o wycofanie się z programu Laptop plus (program zakładał, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop).



Z tej ustawy nie dowiadujemy się za dużo o rzeczywistej pomocy popowodziowej, o odbudowie infrastruktury - przyznał wicemarszałek Sejmu.

"Czy w takim razie Konfederacja poprze ustawę?" - zapytał swojego gościa Robert Mazurek.

Możliwe, że podczas głosowania się wstrzymamy. Możliwe, że ją poprzemy - odpowiedział wymijająco polityk.

Mam wrażenie że największe konkrety są w sprawach drobnych - darmowa pomoc psychologiczna czy dodatkowe dni wolne. Jednym z największym kuriozum, jakie widziałem jest obecna zapomoga od zapomogi (100 tys. zł lub 200 tys. zł) - powiedział gość Roberta Mazurka. Jak wytłumaczył, jak ktoś uzyska środki na remont domu lub mieszkania i ma jednocześnie dziecko, to może osobno wystąpić na zapomogę na dziecko (1 tys. zł) na podstawie poprzedniej zapomogi. To nie można byłoby zrobić tak, że poprzednia zapomoga będzie po prostu wyższa o tysiąc złotych, jeśli ktoś ma dziecko?



"To wygląda jak populizm"

To wygląda jak populizm - podsumował Krzysztof Bosak.

Gość Roberta Mazurka dziwił się, czego nie ma w tej specustawie? Liberalizacja handlu w niedzielę, grupy w szkole... Tylko nie wiemy, kiedy domy będą odbudowane.

Moim zdaniem najważniejsza rzecz teraz to określenie dnia, w którym mają zostać wysłane pieniądze do potrzebujących i dnia, do którego mają wypłynąć, czyli określenie widełek terminowych - powiedział poseł Konfederacji.

Jak dodał, dziś najważniejsza jest skala pomocy i czas. Jeśli ktoś dostanie pieniądze za kilka miesięcy to mu to w niczym nie pomoże. Zaczyna się jesień, za chwilę zima. Ludzie teraz muszą dostać fundusze na odbudowę, żeby mogli mieszkać w swoich domach czy mieszkaniach - podsumował Bosak.

Polityk Konfederacji zastanawiał się, czy pomoc powodzianom jest traktowana dostatecznie poważnie przez rząd.



Nie jestem pewny po tym kilkugodzinnym wczorajszym posiedzeniu, czy rząd traktuje tę sprawę z pełną powagą - powiedział wicemarszałek.