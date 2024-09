Pierwszy człowiek zmarł w kapsule do eutanazji. To 64-letnia Amerykanka, która przyjechała do Szwajcarii specjalnie, by umrzeć. Mimo że w kraju tym wspomaganie samobójstwa jest legalne, zatrzymano kilka osób. Użycie urządzenia nie zostało bowiem zatwierdzone ani prawem, ani przez rząd.

Kapsuła do eutanazji w lesie w Merihausen w Szwajcarii / Handout / East News/AFP Kapsuła do eutanazji, zwana też "Sarco" - od słowa sarkofag - została użyta po raz pierwszy w poniedziałek. Władze kantonu Szafuza zostały poinformowane o incydencie, do którego doszło w domku letniskowym w miejscowości Merihausen. Wysłany na miejsce patrol znalazł w lesie kapsułę, a w środku zmarłą osobę. Była to 64-letnia Amerykanka, która przyjechała do Szwajcarii w jednym celu - żeby umrzeć. Decyzję o poddaniu się eutanazji miała podjąć już dwa lata temu, ponieważ nie mogła już dłużej żyć z bólem wywołanym chorobą immunologiczną. W zawiązku z tą sprawą szwajcarska policja zatrzymała kilka osób, zarzucając im pomaganie i nakłanianie do samobójstwa za pomocą specjalnej kapsuły. Kapsuła jest minikabiną z leżanką. Osoba, która chce pożegnać się życiem, gdy jest już gotowa, sama naciska guzik, który uwalnia azot. Po paru oddechach traci przytomność i umiera. Do incydentu doszło w lesie niedaleko domku letniskowym w miejscowości Merihausen / ENNIO LEANZA / PAP/EPA Urządzenie to zostało po raz pierwszy zaprezentowane publicznie w lipcu. Nie uzyskało jednak zgody na użycie w Szwajcarii. Ta kapsuła jest niezgodna z prawem - oświadczyła minister spraw wewnętrznych Elisabeth Baume-Schneider. Wyjaśniła między innymi, że wykorzystanie azotu jest niezgodne z regulacjami dotyczącymi produktów chemicznych. I to właśnie było podstawą prawną zatrzymania kilku osób, które wspierały samobójstwo 64-letniej Amerykanki. W Szwajcarii wspomagane samobójstwo jest legalne od lat 40. XX wieku, o ile instytucja dokonująca eutanazji nie czerpie z tego tytułu korzyści materialnych. Zobacz również: Rosja ma realizować "tajny program" w Chinach związany z bronią

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:

