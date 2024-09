Na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata Sąd Rejonowy w Chojnicach skazał dyrekcję miejscowego hospicjum w związku z pożarem, który wybuchł w placówce w styczniu 2020 roku. Zmarło wtedy czworo pensjonariuszy, a osiem osób odniosło obrażenia. Wyrok jest nieprawomocny.

Rozprawa przed Sądem Rejonowym w Chojnicach / Adam Warżawa / PAP

Prokuratura domagała się dla oskarżonych roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, obrona chciała ich uniewinnienia.

Sąd uznał, że oskarżeni nie dopełnili obowiązków i uznał ich winnymi narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjentów i personelu chojnickiego hospicjum. Skazał ich na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku oskarżyła prezes Fundacji Palium i jednocześnie dyrektor hospicjum lek. med. Barbarę Bonnę i wiceprezesa fundacji i zastępcę dyrektora hospicjum Jerzego Krukowskiego (oboje zgodzili się na publikację danych osobowych i wizerunku - PAP). Zarzuciła im niedopełnienie obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co naraziło na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia osoby przebywające w obiekcie, przyczyniło się do nieumyślnego spowodowania śmierci czworga pensjonariuszy oraz do powstania ciężkich, średnich oraz lekkich obrażeń ciała u kolejnych ośmiorga osób.

Straż pożarna i policja przed hospicjum w Chojnicach /Zdjęcie z 6 stycznia 2020/ / Jan Dzban / PAP

Do pożaru w hospicjum prowadzonym przez Fundację Palium przy ul. Strzeleckiej w Chojnicach doszło ok. g. 3 nad ranem 6 stycznia 2020 r. w wyniku zaprószenia ognia z niedopałka przez jednego z pensjonariuszy. Mężczyzna zginął w pożarze. Kolejne trzy osoby zmarły z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Ofiary miały od 64 do 72 lat.

24 osoby trafiły do szpitali w Chojnicach i w Człuchowie. Ośmioro z nich, w tym sześcioro pensjonariuszy i dwie pracownice hospicjum, głównie na skutek podtrucia, doznało lekkich, średnich lub ciężkich obrażeń w obrębie układu oddechowego.