Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie polityk polski i nigeryjski, były poseł PO John Godson. W programie padną pytania o migrację i migrantów, pakt migracyjny i poglądy mieszkającego teraz na stałe w Polsce, a pochodzącego z Nigerii Johna Godsona.

John Godson / Leszek Szymański / PAP

Johna Godsona poprosimy też o ocenę polskiej polityki migracyjnej albo - jak twierdzą niektórzy - jej braku. Padną też pytania o reakcje polskich polityków na kryzys na granicy polsko-białoruskiej.

Były poseł PO kilka lat temu mówił w RMF FM, że na bieżąco śledzi polską politykę z Afryki. Nie tęskni za polskim Sejmem?

