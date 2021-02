Myślę, że sytuacja w związku z aborcją poszła w takim kierunku, że nikt, w tym ja, nie widzi dobrych rozwiązań – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł klubu PiS Tadeusz Cymański, pytany o publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym usuwanie ciąży ze względu na poważne wady płodu jest niezgodne z konstytucją. „Uważam, że przedłużanie tej sprawy i niepodejmowanie żadnych działań jest jeszcze większym błędem. Jestem za tym, by rozpatrywać projekt prezydencki” – podkreślił.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cymański o wyroku TK ws. aborcji: Sytuacja poszła w takim kierunku, że nikt nie widzi dobrych rozwiązań

Tadeusz Cymański był także pytany o to, czy jego młodsza córka brała udział w protestach Strajku Kobiet. Nie mam takiej wiedzy, nie chwaliła się, ale mam nadzieję, że nie - mówił. Podkreślił jednak, że z nią rozmawiał o tych manifestacjach. Powiedziałem jej, z uwagi na wypowiedzi i formę tych protestów, że córka posła Cymańskiego z takim językiem na ulicy nie powinna się pojawiać. Natomiast jej poglądy rzeczywiście są inne niż innych dzieci. Nie obnoszę się z tym, ale nie mam powodów, żeby to ukrywać - mówił.

W ostatnich dniach "Super Express" poinformował, że Cymański chce waloryzacji świadczenia 500+. Zdaniem posła "to przykład wielkiej manipulacji tabloidu". Ja bym wszystko waloryzował, nieba bym uchylił, bo waloryzacja to urealnienie świadczenia - mówił, dodając jednak, że to tylko "pobożne życzenie". Polska nie jest tak bogata, aby wielkie świadczenia otrzymywali ludzie o wysokich dochodach - dodał.

Pytany o sytuację firm w związku z obostrzeniami koronawirusowymi, podkreślił, że "bezdyskusyjne jest to, że kończy im się tlen i są w sytuacji dramatycznej". Mam tego świadomość i z niepokojem przyglądam się dalej. Jeszcze Covid nie powiedział ostatniego słowa - mówił. W sprawie luzowania obostrzeń stwierdził, że "nie będzie księdza pacierza uczył". Uważam, że rozstrzygający głos w tej kwestii muszą mieć eksperci - mówił.