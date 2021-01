"​Nie sądzę, żeby to były odejścia grupowe. To przemieszczanie się osób pomiędzy formacjami miałoby poważne znaczenie, gdyby Joanna Mucha czy Jacek Bury przeszli do PiS-u" - mówił na antenie RMF FM senator Koalicji Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreślił, że Szymon Hołownia nie jest głównym przeciwnikiem Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. "Być może, gdyby był (Szymon Hołownia – przyp. red.) w Sejmie, byłby w KO. Ważne jest, aby zastosować pewien mechanizm powściągliwości w takich ocenach, bo on generalnie może grozić opozycji" – dodał Zdrojewski.

