„Na razie nie przewidujemy udziału premiera w rozmowach” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, komentując kolejną turę rozmów protestujących medyków z resortem. Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego zaproszenie na spotkanie. Jak dodał Kraska, przedstawiciele ministerstwa wciąż mają nadzieję na kompromis. „Jeżeli będzie z obu stron dobra wola, to się spotkamy w piątek” – mówił wiceminister.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że 15 października odbędzie się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Chcemy, by w piątek na posiedzeniu zespołu trójstronnego spotkały się wszystkie strony. Tam spotykają się wszystkie zawody medyczne, wszystkie specjalizacje i to jest to miejsce, gdzie powinniśmy wypracować porozumienie. My jesteśmy gotowi w piątek być i będziemy na posiedzeniu komisji trójstronnej. Zapraszamy komitet protestacyjny - dodał.

Dopytywany o obecność premiera Mateusza Morawieckiego, Kraska odparł: Na tę chwile nie przewidujemy obecności pana premiera, ale to jest oczywiście zawsze decyzja pana premiera i czy tak będzie, zobaczymy.

Kraska: Ostatnie dni pokazują, że czwarta fala przyspiesza w Polsce

Maseczki, dystans i dezynfekcja powinny wrócić w najbliższym czasie, bo lepiej zapobiegać, niż leczyć - przekonywał Kraska, pytany o doniesienia o leku, który mniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 lub zgonu z jego powodu. Dodał też, że jeżeli taki lek dostanie odpowiednie zezwolenia i pojawi się na rynku, Polska będzie się o niego starać. Autorzy badania o akronimie TACKLE podkreślają, że AZD7442 jest obecnie jedyną kombinacją długodziałających przeciwciał, które wykazuje korzyści zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu Covid-19.

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że dzisiejsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem i zgonów z powodu Covid-19 są w porównaniu z zeszłorocznymi o połowę mniejsze. Czy te dane mogą wskazywać, że czwarta fala zakażeń koronawirusem będzie o połowę mniejsza? Chciałbym, żeby tak było. Ale ostatnie dni pokazują, że czwarta fala przyspiesza w Polsce. Dwie czerwone migające lampki już powinny się zaświecić, dla tych, którzy są jeszcze nie zaszczepieni. Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia nad tym, czy pójść się zaszczepić, to niech idzie. Ta choroba nie wybiera, to może skończyć się ciężkim powikłaniem, a także niestety śmiercią - mówił Waldemar Kraska.

Pytany o to, w jaki sposób powinno się przekonywać jeszcze niezdecydowanych tłumaczył, że ochrona jaką daje szczepienie, powinna być wystarczającą zachętą. Nie ma lepszej rekomendacji dla szczepionki, niż ta, że jeżeli nawet zachorujemy, to ten przebieg nie będzie taki ciężki - tłumaczył wiceminister.

Waldemar Kraska wspomniał na antenie RMF FM, że od początku pandemii wiele osób musiało pożegnać swoich najbliższych, wiele rodzin zdecydowało się na zaszczepienie dopiero wtedy, gdy wśród bliskiego otoczenia pojawiła się choroba albo śmierć z powodu Covid-19. Nie chciałbym, żebyśmy musieli na własnej skórze doświadczać podobnych tragedii. Nie doprowadźmy do tego, żebyśmy musieli być na pogrzebie kogoś z naszych bliskich - mówił Kraska.

Kraska: Obowiązek szczepień budzi opór w niektórych środowiskach

To co widzimy w krajach Europy Zachodniej, gdzie zostały wprowadzone obowiązkowe certyfikaty, budzi w niektórych środowiskach głęboki opór. Dlatego wolimy przekonywać niż zmuszać - mówił w internetowej części Popołudniowej Rozmowie w RMF FM Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Zdaniem wiceministra wprowadzenie obowiązkowych certyfikatów Covid-19 może przynieść odwrotny skutek: To też może potęgować tę niechęć do szczepień. Ludzie chcą zachować pewne swoje przywileje wolnościowe. Ja od początku pandemii zawsze podkreślałem, że chcę przekonywać względami merytorycznymi, spierać się na argumenty i nigdy nie byłem zwolennikiem przymusu szczepień. Każdy rozsądny obywatel, każdy Polak powinien wiedzieć czym grozi zarażenie się koronawirusem - przekonywał.

Wiceminister odniósł się także do zbyt "lekkiego" podejścia społeczeństwa do zakrywania ust i nosa maseczką: Będziemy egzekwować te przepisy, które w tej chwili w dalszym ciągu obowiązują, czyli zakrywanie ust i nosa w tej przestrzeni zamkniętej - mówił.

Minister dodał jednak, że wolałby uniknąć sytuacji, kiedy do akcji wkraczałaby policja: Nie chciałbym, żeby policja wchodziła do kościoła i sprawdzała maseczki - mówił. Dlatego też minister zdrowia w tej sprawie wystosował list. Minister Adam Niedzielski wystosował list do Episkopatu, aby taką informacje przekazać właśnie do poszczególnych parafii - mówił Kraska.