Gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie poseł Lewicy, Tomasz Trela. Ile Lewica jest w stanie poświęcić ze swojego programu, by wejść do rządu po wygranych przez opozycję wyborach? I ile my wszyscy będziemy musieli poświęcić, żeby program Lewicy zrealizować? – zapyta swojego gościa prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM.