„Czekamy na stosowne rozporządzenia, które pozwolą na dzielność hotelarską i około hotelarską” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM burmistrz Świeradowa-Zdroju. „Schowki na narty połączone z noclegiem, kwiaciarnie na stokach - te pomysły to objaw desperacji przedsiębiorców. Przy pierwszym lockdownie pomoc rządu była trafiona, jednak teraz tarcze omijają tych najmniejszych” - mówi Roland Marciniak.

Nikt z nich [przedsiębiorców przyp. RMF FM] nie idzie protestować tylko dlatego, że nie podoba im się władza. Druga tarcza wielu z nich omijają, szczególnie tych najmniejszych. Dlatego wymyślają takie rzeczy - ze strachu przed biedą, która im zagląda w oczy - tłumaczył gość Marcina Zaborskiego.

Dla nas taki stok narciarski, to jak morze dla przedsiębiorców nad Bałtykiem. To tak, jakby zamknąć plażę. Teraz, kiedy powinniśmy mieć żniwa, nie mamy w ogóle dochodów - mówił burmistrz Świeradowa-Zdroju, komentując sytuację górskich gmin, które - przez wprowadzone obostrzenia - zostały pozbawione możliwości zarobkowania podczas zimowych ferii.

Nie próbujemy znaleźć różnicy między hotelu na Mazurach, a tym w Świeradowie. Mówimy o skali, to są tysiące miejsc noclegowych, które są zamknięte. W Świeradowie-Zdroju 3 z 4 tys. mieszkańców żyje z turystyki - tłumaczył, odpowiadając na zarzuty, że - po przyznaniu pomocy rządowej dla górskich gmin - samorządy na południu Polski są specjalnie traktowane, mimo że np. pomorskie samorządy również upominają się o rządową pomoc.

Marciniak ubolewał nad tym, że mimo że dzięki sprzyjającej pogodzie okoliczne miejscowości turystyczne przeżywały w miniony weekend oblężenie, to lokalni przedsiębiorcy nie mogli na tym skorzystać. Miasta nasze przeżywały oblężenie w ostatni weekend, korki na drogach. Dziesiątki tysięcy osób, ale nic nie mogli kupić, zjeść, przyjechali i pojechali - relacjonował i jak dodał, w Świeradowie-Zdroju regularnie policja wraz z inspektorami sanepidu kontrolują miejsca noclegowe.

Marciniak: Mniejsze firmy nie przetrwają dłużej niż tydzień, dwa

Te większe firmy dostały wsparcie z PFR-u. Te mniejsze niestety nie przetrwają dłużej niż tydzień, dwa. I oni są najbardziej oburzeni - mówił Roland Marciniak w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Według burmistrza Świeradowa-Zdroju, większość mieszkańców miasteczka żyje z turystyki. Dzięki turystyce żyje około 3 tysięcy osób w 4-tysięcznym mieście. Wiele osób z sąsiednich gmin pracuje u nas. 430 przedsiębiorców mamy zarejestrowanych, z tego 390 to są wybitnie przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną i okołoturystyczną.

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa także o to, czy w Świeradowie-Zdroju wzrosła liczba podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Takiego drastycznego wzrostu nie ma. To będzie ostatnia fala. Jeżeli u nas się pojawią ludzie w ośrodku pomocy społecznej, to już będzie po wszystkim. Ale zauważyliśmy zwiększone kradzieże w marketach spożywczych. I to wiem z osobistych rozmów z kierownikami marketów. Tego nie było wcześniej. Więc widać, że poziom biedy się zwiększa - odpowiedział burmistrz.

Marciniak zwrócił też uwagę, że nie wszystkie z gmin zakwalifikowanych jako górskie powinny otrzymać wsparcie Wydaje nam się, że minister stosował wskaźnik GUS-u. A tam jest podział, który mówi, że gmina traktowana jest jako górska, gdy ma na swoim terenie wzniesienia powyżej 500 m n.p.m. (...) Wiele z tych gmin nie ma w ogóle nic wspólnego z turystyką - mówił Marciniak.