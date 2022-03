"Nie byłoby dobrze, gdyby NATO dziś oznajmiało, gdzie są czerwone linie" - powiedział Janusz Reiter, były ambasador RP w Berlinie i Waszyngtonie, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Gość Piotra Salaka nawiązał do wojny w Syrii, w trakcie której ówczesny prezydent Barack Obama mówił o "czerwonej linii", którą wówczas było użycie broni chemicznej. "Ta broń została użyta, nie było żadnej reakcji" - dodał były ambasador.

Janusz Reiter był gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM / RMF FM

NATO ma szansę powstrzymać Rosję przed szaleństwem, które może być też dla Rosji zgubne. Jest taka nadzieja w NATO, że w otoczeniu Putina są wojskowi, którzy zdają sobie sprawę, że użycie sił nuklearnych byłoby krokiem samobójczym dla Rosji - powiedział Reiter. Były ambasador dodał, że Putinowi znacznie łatwiej byłoby zmobilizować społeczeństwo do wojny z NATO.

Piotr Salak: Dobry wieczór, naszym gościem jest Janusz Reiter, były ambasador w Berlinie, były ambasador w Waszyngtonie. Także twórca i pierwszy prezes Centrum Studiów Międzynarodowych. Dobry wieczór, panie ambasadorze, w Brukseli dzisiaj szczyt NATO, szczyt Unii Europejskiej, spotkanie grupy G-7. Pamięta pan takie nasilenie w ciągu 24 godzin prac dyplomatycznych?

Janusz Reiter: Nie, nie pamiętam, ponieważ w tej historii Europy, którą pamiętam, którą przeżyłem nie było nigdy momentu tak dramatycznego jak w tej chwili. Były momenty ważne, oczywiście - takie jak rok 1989, ale wtedy była zupełnie inna dynamika wydarzeń. To się wszystko działo przez miesiące, albo nawet lata, a w dodatku nie pod presją wojny.

Dzisiaj wszystko dzieje w ciągu godzin, można by powiedzieć. Przed szczytem NATO zapowiadano, że to będzie historyczne spotkanie. Na czym ta historyczność polega, pana zdaniem?

Polega na tym, że NATO potwierdza, że jest obecne, potrzebne i zdolne do działania. I w dodatku potwierdza, że jest spójne, to znaczy, że Ameryka i Europa stanowią wspólnoty, co do czego były pewne wątpliwości. Wątpliwości dzisiaj zostały rozwiane.

Zastanawiam się, czy do tego był potrzebny nadzwyczajny szczyt NATO. Mam wrażenie, że po tym, szczycie więcej nam się nie mówi, niż mówi. Amerykańska prasa New York Times, zaznacza, że spotkanie Joe Bidena z 29 przedstawicielami państw paktu Północnoatlantyckiego było objęte wysoką poufnością - tak to powiedziano. Bez doradców i bez środków łączności. Prasa amerykańska sugeruje, że chodzi o przedyskutowanie sposobu postępowania wobec użycia przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej może nawet nuklearnej. Uważa pan, że to jest prawdopodobny scenariusz?

Po pierwsze tego typu środki bezpieczeństwa nie są niczym nadzwyczajnym w NATO. To jest właściwie norma, ale po drugie oczywiście dzisiaj są szczególne powody, aby chronić treść rozmów, które się odbywają w Brukseli. Chodzi również o to, żeby utrzymać Rosję w stanie niepewności. Zamiast deklarować jej wyraźnie, co się zrobi, a czego się nie zrobi. Otóż NATO musi stworzyć tego typu właśnie niepewność. Tak, żeby w ten sposób Rosję ostrzec przed skutkami jej możliwych działań, a do tych możliwych działań zalicza się użycie przez Rosję broni chemicznej, być może nawet taktycznej broni nuklearnej.

Uważa pan, że to powinna być czerwona linia, jeśli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki - użycie właśnie broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej?

Nie byłoby dobrze, gdyby NATO właśnie dzisiaj oznajmiało, gdzie są te czerwone linie. Tak było już w przeszłości - prezydent Obama taką czerwoną linię wyznaczył, tam chodziło o użycie broni chemicznej w Syrii. Ta broń została użyta, nie było żadnej reakcji. Dzisiaj trzeba stworzyć atmosferę maksymalnego nacisku na Rosję. Oczywiście jest też obawa, że wydarzenia się tak potoczą, że w sposób niekontrolowany może dojść do militarnego starcia pomiędzy Rosją a siłami NATO. Tego, oczywiście wszyscy chcą uniknąć.

Jeżeli jest stąd Stoltenberg mówi, że użycie broni chemicznej biologicznej lub nuklearnej w zasadniczy sposób zmieni tę wojnę, to jak czytać jego słowa?

To znaczy, że wtedy NATO jest gotowe do włączenia, że tak powiem, następnego biegu, takiego turbodoładowania. Przy czym, jak na razie obowiązuje zasada "nie wchodzimy bezpośrednio w konflikt z Rosją", a szczególnie oczywiście w konflikt nuklearny. I na tym właśnie polega ta dwuznaczność, o której mówię, że NATO sugeruje, że będzie odpowiedź znacznie ostrzejsza niż w tej chwili, ale nie mówi, jaka będzie treść tej odpowiedzi.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pełna treść rozmowy.

