„Liczba raportowanych przypadków daje nam złudne poczucie bezpieczeństwa, bo większość osób nie zgłasza się na badania. Jestem przekonana, że przypadków jest więcej. Specjaliści prognozują, że nawet dwa, trzy razy więcej” – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Joanna Zajkowska, podlaski wojewódzki konsultant do spraw epidemiologii z Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego w Białymstoku. Jak dodaje, „Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób sygnalizuje, że istnieje realne ryzyko rozprzestrzeniania się nowych wariantów koronawirusa”.

Marcin Zaborski pytał swojego gościa o to, czy zdaniem epidemiolog powinno się decydować o obostrzeniach regionalnie. Sytuacja epidemiczna jest zupełnie inna w rejonach, gdzie mamy mniejsze zaludnienie, niż tam gdzie są duże aglomeracje, więc można by do tego bardziej elastycznie podejść - komentuje profesor. Trudno powiedzieć czemu te decyzje o obostrzeniach są podejmowane dla całego kraju - dodała i jak komentuje, być może jest to kwestia tego, że sytuacja wciąż jest nieprzewidywalna i np. ciągle wybuchają jakieś nowe ogniska zakażeń.

Stanowisko Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób nie sugeruje, że dzieci są znaczącymi roznosicielami koronawirusa - mówiła profesor pytana o to, czy jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna w kraju, po tym jak najmłodsi uczniowie wrócą do szkół. Zakażenia wśród dzieci i nauczycieli są odbiciem sytuacji w lokalnej społeczności - dodała.