"Emocje, jak w Klanie. Wiadomo, że ten serial się nie kończy" – komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapowiadaną rekonstrukcję rządu prof. Jarosław Flis. Dziś premier Mateusz Morawiecki wystąpił na konferencji prasowej w tej sprawie, jednak wciąż nie poznaliśmy pełnego składu jego gabinetu. "Oczywiście zdarza się, że są takie prowizorki, które są bardzo trwałe. Ale nie ma wątpliwości - otoczenie nie jest wyjątkowo stabilne, a jak to powiedział kiedyś jeden z brytyjskich polityków, 'tym co zawsze stoi na przeszkodzie realizacji zamiarów rządu są wydarzenia'" – dodał politolog.

dr Jarosław Flis / Jacek Skóra / RMF FM

Prof. Jarosław Flis o rekonstrukcji rządu: Emocje jak w "Klanie"

Prof. Flis: Wielu osobom w samym PiS-ie jest bliżej do Ziobry, niż do Morawieckiego

Na pewno na jednym polu osłabia, bo raczej teraz na posiedzeniach rządu oczy będą biegły na Kaczyńskiego. Z drugiej strony teraz, jeżeli na takie posiedzenie nie przyjdzie Ziobro, to chyba będzie musiał mieć usprawiedliwienie od lekarza, bo będzie nie tylko wyraz niechęci do premiera, ale także lidera całego obozu - komentował Jarosław Flis pytany o to, czy jego zdaniem wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego wzmocni pozycję premiera Morawieckiego, czy wręcz przeciwnie - osłabi.

Marcin Zaborski podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM przypomniał o konflikcie na linii Morawiecki - Ziobro i wysnuł tezę, że dołączenie prezesa PiS do składu gabinetu premiera pokazuje, że Morawiecki w tym konflikcie sobie nie radzi. Wszyscy wiedzą od dłuższego czasu, że jego pozycja wewnątrz partii nie jest taką, jaką ma Jarosław Kaczyński. Wielu osobom w samym PiS-ie jest bliżej do Ziobry, niż do Morawieckiego - przekonywał politolog. Może się okazać, że będzie figurantem, a może się okazać, ze dopiero teraz jego pozycja będzie naprawdę wzmocniona - dodał prof. Flis.

Jest to najbardziej kontrowersyjna nominacja. Może chodzi o to, że Kaczyńskiemu sprawia przyjemność drażnienie swoich przeciwników - mówił prof. Flis, komentując dominację na stanowisko szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Prof. Flis: W PiS-ie nie widać gracza, który wyrastałby ponad pozostałych

Nie jest to być może taki twardy zawodnik, żeby był w stanie wygrać, ale może jest wystarczająco twardy, żeby był w stanie przeżyć - tak prof. Flis odpowiedział na pytanie o to, czy Zbigniew Ziobro pokazał siłę w negocjacjach koalicyjnych czy jedynie odwlekł w czasie polityczny wyrok na siebie. Natomiast w którymś momencie przyjdzie takie wydarzenie, które naprawdę rozstrzygnie, kto tu rządzi. I wtedy okaże się, kto ma w plecaku swoją buławę i będzie w stanie za jej pomocą pozbyć się konkurentów. Ale na razie nie widać takiego gracza, który by wyrastał jednoznacznie ponad wszystkich pozostałych - dodał politolog.

Prof. Flis skomentował też zapowiedź polityków PSL-u, że jeśli PO nie poprze poprawek ludowców do ustawy o ochronie zwierząt, koalicja w Senacie może przestać istnieć. Wiadomo, że jeśli PSL zrezygnuje z paktu senackiego, to prawdopodobnie wypadnie z Senatu w następnych wyborach. Te mandaty zostały zdobyte także dlatego, że w tych okręgach, gdzie kandydowali ludzie z PSL-u nie było konkurentów ze strony PO czy Lewicy. Gdyby tam byli, to w tych okręgach wygrywałby PiS i wtedy w ogóle nie byłoby o czym rozmawiać. Tak że wydaje mi się, że to jest trochę przelicytowane - stwierdził Flis.