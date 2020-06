„Staram się reagować, gdy ktoś nie ma maseczki np. w sklepie. Zazwyczaj spotyka się to z dezaprobatą” – przyznaje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski. Gość Marcina Zaborskiego przekonuje, że jego zdaniem dotychczasowe obostrzenia nie powinny były być tak bardzo luzowane – przynajmniej dopóki nie będziemy obserwować znaczącego spadku zachorowań. Przyznał również, że jego zdaniem powrót dzieci do szkół po wakacjach może być niemożliwy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Marcin Zaborski przypomniał sytuacje, które możemy obserwować w obecnej kampanii - wiece kandydatów na prezydenta, na które przychodzą tłumy osób, które nie zachowują dystansu społecznego. Często uczestnicy tych spotkań nie mają maseczek, czy przytulają się z politykami. Co wirusolog uważa na ten temat? Niestety jest to gorzka prawda. Mam nadzieję, że nie zobaczymy reperkusji tego co się dziej za kilka tygodni.

Marcin Zaborski przypomniał słowa ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego, który na antenie RMF FM wspomniał, że - jeżeli sytuacja będzie tego wymagała - możliwy jest powrót do obostrzeń. Gospodarz rozmowy pytał swojego gościa, wirusologa, o to czy - gdyby zależało to od niego - wprowadziłby jakieś dodatkowe obostrzenia? Przede wszystkim ja bym tych wszystkich obostrzeń nie poluźniał. Dopóki nie będziemy obserwować spadku zachorowań, to zasady kwarantanny powinniśmy zachować.

Wideo youtube

Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski o oficjalnych danych dotyczących zakażeń kornawirusem: Sądzę, że mniej więcej drugie tyle - czyli następne 30 tys. może 40 jest niediagnozowanych

Marcin Zaborski podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM poruszył temat nadchodzących wyborów. Czy Tomasz Dzieciątkowski radziłby wyborcom zabranie własnego długopisu? Najwygodniejsze byłoby zabranie własnego długopisu, bo nie liczyłby na to, że ktoś będzie odkażał ten długopis, którym będziemy skreślać stosownego kandydata - przekonywał wirusolog na antenie RMF FM.

Marcin Zaborski przytoczył najnowsze dane, dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce, jak przypomniał - kolejny raz połowa przypadków dotyczy województwa śląskiego. Kogo można za to winić? Jeżeli kogokolwiek można winić, to tylko sami siebie. Jeżeli jesteśmy osobami, które nie przestrzegają zasad higieny, czy kwarantanny, to wirus znajduje dogodne warunki do szerzenia się w społeczeństwie - przekonuje dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, odnosząc się do sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sam przypuszczałem, że ogniska koronawirusa raczej będą dotyczyć więzień i koszar. Trudno jednak wymagać od górników, którzy mają ciężkie warunki pracy, żeby stosowali się do wszystkich zasad - dodał wirusolog.

Do tej pory - według oficjalnych statystyk - ilość zakażonych w Polsce sięgnęła 30 tys. Sądzę, że mniej więcej drugie tyle - czyli następne 30 tys. może 40 jest niediagnozowanych. Czyli w granicach 60-70 tys. osób. Przy czym chciałby zaznaczyć - jeżeli tak by było, to są osoby zakażone bezobjawowo.

Obawiam się, że to może nie być takie proste - przyznał dr hab. Tomasz Dzieciątkowski pytany o możliwość powrotu dzieci do szkół po wakacjach. Jaki sposób odpoczynku w tegoroczne lato poleca Polakom wirusolog? Albo agroturystyka albo "wczasy pod gruszą"- proponuje gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM przyznając, że sam zamierza spędzić urlop na działce nad jeziorem w lesie.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Powrót dzieci po wakacjach do szkół? Wirusolog: Obawiam się, że to może nie być proste