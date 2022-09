"Reżim na pewno eroduje. Rosja się stacza, zarówno technologicznie, jak i ekonomicznie, ale się nie załamuje. Sankcje nie doprowadziły do załamania rosyjskiej gospodarki. Co więcej, wywołały ogromny wstrząs ekonomiczny w Unii Europejskiej. To na pewno początek końca, ale ciężko jednoznacznie stwierdzić, kiedy ten koniec nastąpi" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Moskwie i dyrektor Instytutu Strategie 2050.

Szef rosyjskiego MON-u Siergiej Szojgu poinformował, że w ramach częściowej mobilizacji na front w Ukrainie trafi 300 tysięcy osób. Gość Marka Tejchmana zapewnił, że "nie ma mowy o częściowej mobilizacji".

Rosjanie chcą zmobilizować dużo osób. Problem nie jest jednak w ilości, tylko w zdolności do wytrenowania tych ludzi i wysłania ich na front w jakimkolwiek innym formacie, niż mięso armatnie. Dane podawane przez Siergieja Szojgu to kompletnie PR-owska operacja. Nie ma częściowej mobilizacji. Jest mobilizacja - podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.

Była ambasador RP w Moskwie powiedziała, że Rosjanie cały czas chcą podporządkować sobie całą Ukrainę.

Wychodzą z takiego założenia, że Ukraina będzie albo niczyja i w ogóle nieistniejąca, albo nasza. Dziś zmagają się jednak z czymś innym - serią porażek. Władimir Putin musi pokazać swoim obywatelom i najbliższemu otoczeniu, że jest w stanie przejąć inicjatywę i pójść do przodu - mówiła dyrektor Instytutu Strategie 2050.

"Nie możemy wykluczać użycia przez Rosję broni nuklearnej"

Rosyjscy politycy regularnie grożą użyciem broni nuklearnej. Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że to forma ciągłego szantażu.

Nie możemy wykluczać użycia przez Rosję broni nuklearnej, ale prawdopodobieństwo wydaje się bardzo małe. Gdyby to się miało zdarzyć, to najprawdopodobniej na Ukrainie. Rosjanie użyliby nie strategicznej, a taktycznej bomby nuklearnej, o bardzo małym zasięgu. Byłoby to przesłanie do Stanów Zjednoczonych - mówiła.

Rosja mówi: jeśli będziecie pomagać Ukrainie to przekroczymy tę czerwoną linię i wszyscy zginiecie. Za tym szantażem kryje się nadzieja, że Europa i Stany Zjednoczone się przestraszą, przestaną pomagać i wtedy Rosjanie wezmą Ukrainę pod kontrolę - mówiła dyrektor Instytutu Strategie 2050.

Rosja przegra, kiedy reżim upadnie

Pełczyńska-Nałęcz na pytanie, czy Rosja może przegrać tę wojnę, odpowiedziała, że będzie to miało miejsce wtedy, kiedy upadnie władza Władimira Putina.

Wyobrażam sobie sytuację, w której Ukraińcy odnoszą dalsze sukcesy na froncie. Efekt mobilizacji, o ile w ogóle, pojawi się dopiero na wiosnę. Rosjanie stracili bardzo dużą część profesjonalnej siły wojskowej. Jest problem, kto ma szkolić rezerwistów. Ukraińcy mają czas do wiosny i wydaje mi się, że pójdą do przodu. Prawdziwa porażka Rosji będzie możliwa wtedy, kiedy reżim imploduje, przestanie funkcjonować. Wtedy będzie koniec wojny. Inny koniec trudno sobie wyobrazić - dodała.

Reżim na pewno eroduje. Rosja się stacza, zarówno technologicznie, jak i ekonomicznie, ale się nie załamuje. Sankcje nie doprowadziły do załamania rosyjskiej gospodarki. Co więcej, wywołały ogromny wstrząs ekonomiczny w Unii Europejskiej. To na pewno początek końca, ale ciężko jednoznacznie stwierdzić, kiedy ten koniec nastąpi - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

W Rosji rośnie opresja

Gość Marka Tejchmana podkreślił, że Rosja staje się krajem coraz bardziej opresyjnym.

Reżim może stłamsić społeczeństwo. Widać to po Białorusinach, którzy chcieli pozbyć się tyrana. Rosja staje się krajem coraz bardziej opresyjnym. Przed mobilizacją zmieniono Kodeks karny. Bardzo wysokie kary przewidziane są dla dezerterów, tych, którzy dobrowolnie oddadzą się do niewoli lub będą unikali poborów. Putin wie, że większość ludzi jest przeciwko mobilizacji i dlatego w Rosji rośnie opresja - zauważyła była ambasador RP w Moskwie.