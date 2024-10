"W konstytucji jest możliwość azylu. Jasno jest powiedziane, że jest to uregulowane w ustawie. W związku z tym wszystko się trzyma konstytucji" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, komentując przyjęcie przez rząd strategii migracyjnej, której jednym z elementów ma być zawieszenie prawa do azylu. "Rozwiązania dotyczące azylu były przyjmowane w zupełnie innych czasach. Gdy ludzie rzeczywiście uciekali. (...) Teraz bardzo często jest to wykorzystywane jako broń" - uważa rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego. I stwierdza, że migranci, którzy chcą się dostać do Polski "to nie są już rodziny, tylko mężczyźni, silni, którzy są w stanie przejść przez płot przy pomocy lewarka".

Katarzyna Lubnauer gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM Lubnauer podkreśla, że rząd przyjmując strategię migracyjną robi to, co jest jego obowiązkiem. Nie mam żadnych wątpliwości, że naszym podstawowym obowiązkiem - rządu, posłów - jest jeden: chronić bezpieczeństwo Polski - mówi. Przekonuje, że "wszystko to zostanie uregulowane w ustawie i wtedy poznamy szczegóły rozwiązania (zawieszenia prawa do azylu - przyp. red.)". Lubnauer: Migranci wykorzystywani jako broń. To nie są już rodziny, tylko silni mężczyźni "Poprzedni rząd prowadził bardzo liberalną politykę wizową" Na uwagę prowadzącego, że poprzedni rządzący również chcieli strzec bezpieczeństwa kraju, Lubnauer odpowiada: Pierwszy raz od dawna powstaje strategia migracyjna. Poprzedni rząd z jednej strony uważał, że można być na tyle okrutnym, iż dochodziło do większej liczby przypadków śmierci. (...) Ale też prowadził bardzo liberalną politykę wizową, najbardziej liberalną w całej UE i wpuszczał masowo migrantów. Trzeba pewnej konsekwencji. Lubnauer uważa, że Koalicja Obywatelska będzie skuteczniejsza jeśli chodzi o politykę migracyjną. Powie, jakich migrantów potrzebujemy, na jakich warunkach, w jaki sposób zdobyć obywatelstwo polskie, jak się integrować, jak należy znać język - zapewnia wiceminister edukacji. "Każdy podręcznik będzie miał swój odpowiednik elektroniczny" Tomasz Terlikowski porozmawiał też z naszym gościem o spełnionych i niespełnionych obietnicach rządu, dotyczących edukacji. Lubnauer była pytana m.in. o podręczniki, które według zapowiedzi, miały mieć swoją wersję elektroniczną. Układ prawny jest taki, że te podręczniki, które zostały zatwierdzone po roku 2020, mają i muszą mieć swój odpowiednik cyfrowy - odpowiada minister i zapewnia, że "od nowego roku szkolnego już wszystkie podręczniki będą miały odpowiedniki cyfrowy". Co z kolei z obiecywanymi indywidualnymi szafkami dla dzieci w szkołach? W przypadku szafek zrobiliśmy na razie badanie analizy. Około 40 proc. szkół posiada już szafki. Nie we wszystkich da się te szafki postawić, bo to wynika z tego, że nie wszystkie są odpowiednio pojemne... (...) Natomiast już jest w rozporządzeniu rozwiązanie, które mówi, że każda szkoła ma obowiązek zapewnienia miejsca w szkole do pozostawienia podręczników. To nie zawsze jest zamykana szafka. To może być półka w pracowni w danej klasie - mówi Lubnauer. "Nie zastąpimy podręczników tabletami" Czy Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzić w szkołach zamianę zeszytów na tablety i laptopy w szkołach? Zdecydowanie nie. Zresztą przykład szwedzki pokazał, że taki ruch cyfrowy, to nie jest dobry pomysł. Oni się z niego wycofują w tej chwili. Nawet uważamy, że przedszkola powinny być przestrzenią wolną od ekranów, czyli tam powinna być zabawa i nauka - odpowiada gość Popołudniowej rozmowy. I zapewnia: Nie zastąpimy podręczników tabletami, bo z podręczników papierowych uczymy się efektywniej.

Czy w szkołach należałoby zakazać korzystania z telefonów komórkowych? W tej chwili jest już prawo, które mówi, że każda szkoła może w ramach statutu ograniczyć możliwość korzystania ze smarfonów. Uważam, że tylko wtedy, gdy jest to decyzja wspólna społeczności szkolnej - ten zakaz jest skuteczny - stwierdza gość Tomasza Terlikowskiego. Padły też pytania o zmianach w programach nauczania, o prestiżu zawodu nauczyciela i problemach polskiego szkolnictwa.

