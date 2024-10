Na stronie producenta w opisie jednego z takich produktów można przeczytać: "Lody alkoholowe (...) na bazie trzech głównych składników: wódki, soku z limonki oraz świeżych truskawek". Choć na opakowaniu alkoholowych lodów widoczny jest symbol "+18", wyglądem do złudzenia przypominają tzw. lody wodne.

Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała we wtorek, że "gdy wejdzie w życie nasza ustawa, to takie (...) zachowanie producentów, dystrybutorów alkoholi nie będzie możliwe".

To nawiązanie do tego, że Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zaostrzenie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu alkoholu po tym, gdy w sklepach pojawił się alkohol w tubkach przypominających opakowanie musów owocowych dla dzieci, czyli tzw. alkotubki.

Jakie nowe zasady dot. sprzedaży alkoholu wprowadzi resort zdrowia?

Izabela Leszczyna poinformowała, że projekt przygotowany przez resort zdrowia przeszedł już przez Komitet Stały Rady Ministrów. Zaznaczyła, że rozwiązanie zakłada, że opakowanie alkoholu nie będzie mogło w żaden sposób zachęcać dzieci i młodzieży do kupienia produktu z alkoholem.

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny wyjaśniał w ubiegłym tygodniu, że propozycje zakładają wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w innej postaci niż płynna, czyli alkohol nie będzie mógł przyjmować postaci musu, żelu czy kryształków alkoholowych.

Dodatkowo wygląd i treść informacji na opakowaniu alkoholu nie będzie mogła sugerować, że produkt jest czymś innym niż alkoholem. Obrót alkoholem w opakowaniach do 300 ml będzie możliwy natomiast tylko w szklanych butelkach lub puszkach.

Propozycje zmian dotyczą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.