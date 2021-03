"Pan profesor Andrzej Horban ma dostęp do najważniejszych osób w państwie. Warto, żeby zwrócił uwagę na wydźwięk tego protestu, który pokazuje, że jest rezerwa kadrowa w ochronie zdrowia - lekarze, którzy czekają na egzamin specjalizacyjny. Panie profesorze, jeżeli ma pan dostęp do pana premiera, do pana ministra zdrowia, proszę go przekonać, żeby ci lekarze nie czekali dzisiaj na egzamin ustny z nosem w książkach, tylko mogli z tytułem specjalisty wrócić do leczenia pacjentów. Przecież nam wszystkim chodzi o to samo - żeby jak najwięcej lekarzy leczyło" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, odnosząc się do krytycznej oceny protestu rezydentów przez głównego doradcę premiera ds. Covid-19. "Protest urodził się z tego, że nie ma dialogu. Za dialog odpowiedzialne jest Ministerstwo Zdrowia, które odbija pisma pisane przez rezydentów, na Twitterze odpowiada, że nie podejmie dialogu, bo przecież mamy trzecią falę i są ważniejsze sprawy, a 2,5 tys. lekarzy uczy się do egzaminów, zamiast pracować i pomagać kolegom, którzy dzisiaj walczą z Covidem, pomagać pacjentom" - tłumaczył.

