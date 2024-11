Celem działań rządu jest obniżenie cen energii w Polsce - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jednocześnie zaznacza, odwołując się do wtorkowej decyzji rządu o zamrożeniu cen energii - "Jeżeli będzie potrzebna dalsza ochrona, to rząd nadal będzie chronił gospodarstwa domowe".

Hennig-Kloska: Rząd będzie chronił gospodarstwa domowe Michał Dukaczewski / RMF FM

Szefowa ministerstwa klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała we wtorek, że rząd przyjął projekt ustawy o zamrożeniu na 9 miesięcy cen energii. "Prąd w polskich domach nie podrożeje w roku 2025" - zapowiedział premier Donald Tusk.

Maksymalna cena 500 złotych za megawatogodzinę energii elektrycznej nie będzie obejmować przedsiębiorców ani samorządów. Dotyczy tylko indywidualnych odbiorców - mówi Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do dzisiejszej decyzji rządu. Jak jednak dodaje, dziś ceny na rynku także dla samorządów, czy szpitali są niższe.

Minister wyjaśnia, że nadrzędnym celem działań rządu będzie systematyczne obniżanie cen energii na rynku hurtowym. Do końca kwietnia spółki energetyczne powinny wystąpić do URE o zmianę taryfy. Ten zrobi przegląd taryf. Zobaczymy, z jaką taryfą zostaniemy w październiku - mówi i dodaje - Naszym celem jest obniżenie cen energii w Polsce. Potrzebuje tego przemysł, przedsiębiorcy. Potrzebujemy więcej tańszej energii i więcej energii z odnawialnych źródeł. Z góry mówiliśmy, że 2025 to jest ten rok, w którym osłony będą potrzebne.

Hennig-Kloska podkreśla, że w kontekście osiągnięcia niższych cen energii, konieczna będzie przebudowa systemu energetycznego. Potrzebujemy inwestycji, także wielu podmiotów komercyjnych (w przemysł energetyczny) - tłumaczy.

Kiedy nastąpi przełom i uwolnienie cen energii? Minister twierdzi, że może to nastąpić jeszcze w trakcie obecnej kadencji Sejmu.

Uważam, że w tej kadencji jest możliwe uwolnienie cen energii i że cena energii spadnie poniżej ceny ustawowej w ciągu roku-dwóch - stwierdza Hennig-Kloska.

W transformacji Polski, która musi zacząć korzystać z energii odnawialnych, pomóc mają farmy wiatrowe na Bałtyku. Liczę, że na rocznicę rządu "dowieziemy ustawę" (o nowelizacji przepisów dotyczących farm wiatrowych) - ocenia minister.

Elektryczne busy do Morskiego Oka?

Władze wszystkich gmin powiatu tatrzańskiego są przeciwne wprowadzeniu elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka poinformowało w sobotę, że wspólne stanowisko w tej sprawie zostało skierowane do MKiŚ, które zapewniło zakup czterech "elektryków" na ten szlak. Co na to ministerstwo?

Muszę doprowadzić do równouprawnienia w Polsce. Żeby ktoś, kto nie może wejść o własnych siłach na górę do Morskiego Oka i nie chce korzystać z transportu konnego, także z powodów światopoglądowych, mógł to zrobić - mówi Hennig-Kloska. Minister twierdzi, że przetarg na busy elektryczne do Morskiego Oka jest w toku i gdy zostanie rozstrzygnięty ona sama "wybierze się na rozmowy z samorządowcami".

Hennig-Kloska o przyszłym prezydencie

W Polsce 2050 nie chcemy prezydenta, który jest "ubocznym elementem polaryzacji" - wyjaśnia minister. Zastanawiając się, co Andrzej Duda wniósł do debaty publicznej w Polsce mam dużą dziurę w głowie - ocenia poczynania obecnego prezydenta RP Hennig-Kloska.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM deklaruje, że w wyborach prezydenckich zagłosuje na Szymona Hołownię. Optymistycznym scenariuszem jest ten, w którym Hołownia wejdzie do II tury wyborów - dodaje.