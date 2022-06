"Całe zamieszanie wokół Kaliningradu jest troszeczkę nadmuchane. Używanie słów "Blokada Kaliningradu" jest niewspółmierne do tego, z czym mamy do czynienia. To jest tylko i wyłącznie wdrożenie sankcji" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Daniel Szeligowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. "To jest specjalne nagłaśnianie sytuacji po to, żeby Litwinów zastraszyć (...), żeby doprowadzić do eskalacji napięcia przed zbliżającym się szczytem NATO" - analizował. "Nie wyłączałbym kwestii Kaliningradu z szerszego obrazu tego, co się dzieje w naszym regionie. Mam na myśli zwłaszcza Ukrainę" - zastrzegł.

Widzieliśmy obrazki z supermarketów w Kaliningradzie. To są supermarkety odpowiadające naszej IKEI. To, co jest objęte sankcjami, to materiały budowlane. To chyba nie jest coś niezbędnego do życia mieszkańcowi Kaliningradu. Nie mówimy na pewno o sankcjach na produkty spożywcze - tłumaczył gość Tomasza Terlikowskiego. Różne kryzysy oprócz wojny na Ukrainie się nawarstwiają. To jest kryzys energetyczny - kwestia odcinania przez Rosjan dostaw gazu do Europy, to jest wiszący gdzieś na horyzoncie kryzys żywnościowy na świecie, to jest sytuacja wokół Kaliningradu. To jest naruszanie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich przez rosyjskie samoloty - wyliczał dr Szeligowski. To wszystko ma tworzyć atmosferę strachu (...), ma zmiękczyć stanowisko Unii Europejskiej i NATO - podkreślał. O Ukrainę gra się toczy - zauważył. Dr Daniel Szeligowski skomentował też w RMF FM aktualną sytuację na Ukrainie. Przyznał, że nie utożsamia się ani z tymi, którzy mówią o tym, że Ukraina przegrywa wojnę, ani z ekspertami, którzy ogłaszają, że wygrywa. Na poziomie strategicznym Ukraina wygrała. Dla mnie jest jasne, że państwowość zachowa - przynajmniej w tym momencie. Na południu, na wschodzie rozstrzyga się, jakie będą faktyczne granice terytorialne - wyjaśniał analityk PISM. Ukraina nie podpisze żadnego porozumienia pokojowego, w którym zrzekłaby się kontroli nad Krymem czy Donbasem - dodał. Określiłbym zachowanie Putina jako zachowanie psa ogrodnika. Putin może tego nie mówi, ale to ma na myśli - albo on będzie miał Ukrainę, albo nikt tej Ukrainy nie będzie miał (...), Ukrainy w ogóle nie będzie, bo ją zniszczy - stwierdził.