„Może będzie okazja, żeby rozbudować tę perinatalną opiekę paliatywną, która ma kilka etapów, bo będzie na pewno większe zapotrzebowanie” – komentowała na antenie RMF FM dr Monika Borkowska-Kłos, neonatolog i pediatra z Kliniki Ginekologiczno-Położniczej w Poznaniu. Jak mówiła „nie da się przygotować, można tylko pomóc rodzicom, którzy oczekują przyjścia na świat dziecka z wadą letalną”.

Myślę, że ta sytuacja społeczna, ta dyskusja daje jedną dobrą rzecz, dla takich rodziców. Zauważa, że jest problem. Chciałaby, żeby było zauważane jakiej skali jest problem - to nie dotyczy tylko rodziców, ale i rodzeństwa i dalszej rodziny i pomysłu na prace i życie - mówiła dr Monika Borkowska-Kłos w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, komentując społeczną dyskusję, jaka wybuchła po zmianie przepisów aborcyjnych w Polsce.

Marcin Zaborski pytał o to, jak wygląda pomoc takim rodzicom, którzy oczekują na przyjście na świat dziecka z wadami letalnymi. Najważniejsze z mojego doświadczenia, dość sporego, bo towarzyszyłam w ciągu ostatnich 20 lat takim rodzinom niezliczoną ilość razy, jest wiedza. Trzeba zacząć od rozmowy, która wyjaśnia na czym polega choroba, że jest to choroba, która ogranicza możliwość zdolność do życia - tłumaczyła doktor.

Z medycznego punktu widzenia staramy się tą medyczną opieką zapewnić bardzo dobrą, tzn. opiekę położniczą, jakiej oczekuje rodzina. Są też rodziny, które nie chcą wiedzieć na jakim etapie jest choroba ich dziecka i czekają tylko na moment śmierci dziecka - mówiła doktor, opowiadając o tym jak wygląda pomoc rodzicom, którzy oczekują na poród dziecka.