Trzeba pozwolić na znacznie więcej prywatnej inicjatywy w ochronie zdrowia – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. „To nie musi oznaczać prywatyzacji szpitali, bo część zawsze będzie państwowa, bo tzw. świadczenia wysokospecjalistyczne potrzebują opieki państwowej, bo są rzadkie i bardzo drogie” – dodał. Stwierdził także, że obecny system nie jest wydajny. “Mimo największych wysiłków, które wkładają pielęgniarki, lekarze i ratownicy medyczni, to wszyscy są przymknięci w system, którego elementy przypominają skansen z okresu PRL” – stwierdził.

Stwierdził także, że w chwili kryzysu najlepiej by było ograniczyć imigrację zarobkową. To, co zrobił PiS, to zmienił ustawę prawo o cudzoziemcach w 2018 roku, wprowadzając możliwość ustanowienia górnego limitu cudzoziemców, którzy w danym roku mają wejść na rynek pracy, po czym następnie uparcie nie wydaje do tej ustawy rozporządzenia. Donald Trump zrobił coś przeciwnego: stwierdził, że skoro rośnie bezrobocie w Ameryce to wstrzymuje wydawanie wiz dla osób, które poszukują pracy w Stanach, po to, żeby Amerykanie mieli pracę w Ameryce. I takie podejście wydaje mnie się rozsądne - powiedział.

Marcin Zaborski pytał także kandydata Konfederacji o jego stosunek do Unii Europejskiej, a dokładniej - czy dalej popiera wyjście Polski z UE.

Osobiście chciałbym, żeby Polska do Unii Europejskiej nie wchodziła. Wolałbym, by Polska z UE wyłącznie handlowała i przypomnę, że mieliśmy taką sytuację przed wejściem do Polski. Handel rozwijał się rewelacyjnie, a w Unii nie byliśmy - mówił.

Podkreślił, że w kampanii nie postuluje Polexitu. Nie prezentuję takiego postulatu w kampanii prezydenckiej, a to z tego powodu, że 80 proc. Polaków popiera pozostanie w UE i uważam, że popieranie postulatu rozmijającego się z oczekiwaniem większości Polaków za bezcelowe - mówił.