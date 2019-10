Do karambolu i wypadku dwóch aut doszło na drodze S7 w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. Pięć osób zostało rannych. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na trasie Warszawa - Kraków.

Zarówno karambol, jaki wypadek miały miejsce na odcinku dwóch kilometrów tej drogi S7, na jezdni w stronę Krakowa.

Jak podały służby drogowe i policja, ok. godz. 7 przy wyprzedzaniu zderzyły się dwa samochody osobowe. Ich kierowcy byli trzeźwi. W wypadku poszkodowana została jedna osoba. Obecnie ruch w tym miejscu odbywa się jednym pasem ruchu.



Godzinę później w pobliżu tego miejsca doszło do karambolu pięciu pojazdów, w tym ciężarówki. Jak przekazał sierż. sztabowy Michał Kwieciński z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie jeden z samochodów dachował. Ze wstępnych informacji wynika, że cztery osoby zostały zabrane do szpitala - dodał.



Jezdnia w kierunku Krakowa jest całkowicie nieprzejezdna. Policjanci wyznaczali objazd drogą techniczną od Łączyna do Mierzawy.



Na razie nie są znane przyczyny zdarzeń. Wiadomo, że rano w okolicy panowała mgła. Do wypadku i karambolu doszło w pobliżu miejsca, gdzie w piątek po południu na jezdni paliła się ciężarówka. Wrak pojazdu będzie w sobotę odholowywany.