Jedyne miasto na świecie, które jest najważniejszym celem pielgrzymek wyznawców trzech wielkich religii świata. To tutaj zmierzają chrześcijanie, by odwiedzić miejsce grobu Chrystusa, to tu prowadzi droga muzułmanów całego świata, by modlić się i w meczetach Al-Aksa i w Kopule na Skale stanowiącej jedno z najświętszych miejsc islamu i najwcześniejszą muzułmańską budowlę, która dotrwała do naszych czasów. Wreszcie to tu znajduje się najważniejsze miejsce modlitwy Żydów – Ściana Zachodnia, zwana Ścianą Płaczu. Na przechadzkę po tym niezwykłym mieście zaprasza Krzysztof Nepelski.