Drzewica, Opoczno, Gniewkowo, Siewierz, Kock, a może Głogówek? Jak w każdy wtorek mamy dla Was kolejne propozycje w cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". To Wy możecie zdecydować, dokąd pojedziemy już w najbliższą sobotę.

W tym tygodniu mamy dla Was między innymi dwie bardzo ciekawe propozycje z województwa łódzkiego. Do Drzewicy zaprasza nas pani Renata. Mamy tor kajakowy i ruiny zamku - pisze w zgłoszeniu na RMF24.pl.

A może wolicie Opoczno? Miasto to znane jest oczywiście z produkcji płytek ceramicznych. Wśród jego atrakcji na RMF24.pl wymieniacie również renesansowy zamek czy Dom Esterki, ukochanej króla Kazimierza Wielkiego.

Gniewkowo reprezentuje tym razem Kujawsko-Pomorskie. W tym roku obchodzi 750-lecie powstania. Ma przepiękny historyczny mural 3D, jeden z nielicznych pomników konnych, piękne lasy - tak opisujecie nam to miasto w zgłoszeniach.

Jeśli wolicie województwo śląskie, możecie zagłosować na Siewierz. Na naszej stronie w sieci zachwalacie głównie lokalną kuchnię - chleb, żurek siewierski i gęsinę. W Siewierzu zobaczyć można między innymi ruiny zamku biskupów krakowskich czy jeden z najstarszych kościołów w Polsce.

Kock na Lubelszczyźnie może się z kolei pochwalić malowniczym położeniem w dolinie Wieprza i pięknym klasycystycznym pałacem. To tutaj rozegrała się także ostatnia bitwa kampanii wrześniowej stoczona przez regularne polskie wojsko.

Głogówek położony jest w województwie opolskim. Wśród atrakcji tego miasta wymieniacie między innymi zamek Oppersdorffów z pięknym parkiem, a także malowniczy rynek.

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?

By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!

