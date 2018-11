To będzie specjalne niepodległościowe wydanie "Twojego Miasta w Faktach RMF FM". 10 listopada, na dzień przed 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, będziemy w Sulejówku na Mazowszu, czyli mieście, w którym w latach 1923-26 mieszkał Józef Piłsudski i gdzie powstaje obecnie jego muzeum.

O tym, że to właśnie do Sulejówka pojedziemy w sobotę 10 listopada, zdecydowaliście Wy - w głosowaniu na RMF24.pl. To miasto na Mazowszu związane jest oczywiście z Józefem Piłsudskim. Marszałek, po dymisji z funkcji szefa Sztabu Generalnego, mieszkał w tutejszym dworku "Milusin" w latach 1923-26.

/

Budynek kupiony przez Piłsudskich na początku lat 20. będzie jednym z elementów powstającego dziś w Sulejówku Muzeum Józefa Piłsudskiego. Oprócz "Milusina" w jego skład wejdzie także Drewniak - pierwszy dom Piłsudskich w Sulejówku, Willa Bzów - dawna adiutantura, a także nowy budynek z narracyjną wystawą stałą spełniający funkcje muzealne, edukacyjne i animacyjne - czytamy na stronie placówki. Wystawa ma zostać podzielona na pięć części - Ziuk, Wiktor, Komendant, Naczelnik i Marszałek, oraz szóstą galerię - Symbol - odnoszącą się do pamięci o Józefie Piłsudskim - wyjaśniają organizatorzy muzeum.

Na dzień przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości zapraszamy Was więc do Sulejówka - bądźcie z nami tam na miejscu lub na antenie RMF FM! Słyszymy się w sobotę od 8:00 do 14:00 co godzinę w Faktach, a także na RMF24.pl

