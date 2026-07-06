TOP 5 robotów sprzątających – zapomnij o codziennym odkurzaniu

RMF24

Robot sprzątający to dziś coś więcej niż wygodny gadżet. Nowoczesne modele nie tylko odkurzają, ale także mopują. W poniższym zestawieniu zebraliśmy urządzenia, które wyróżniają się skutecznością działania i posiadanymi funkcjami. Zapraszamy do lektury!

Robot sprzątający ROBOROCK Saros 10 R

Niska konstrukcja obudowy pozwalająca na bezproblemowe wjeżdżanie pod meble

Zaawansowany system podnoszenia nakładek mopujących przed wjazdem na dywan

Innowacyjna szczotka główna zapobiegająca uciążliwemu wplątywaniu się długich włosów

Ten zaawansowany automat domowy reprezentuje segment urządzeń stawiających na bezkompromisową precyzję nawigacji, wykorzystując nowatorskie czujniki laserowe. Urządzenie realizuje proces zmywania podłóg na mokro, co pozwala na skuteczne usuwanie zaschniętych plam. Rozbudowana aplikacja mobilna pozwala na dostosowanie harmonogramu sprzątania i optymalizację zużycia wody oraz mocy ssania.

Poznaj możliwości tego robota!

Robot sprzątający XIAOMI Vacuum S40

System nawigacyjny LDS skanujący całe otoczenie w promieniu trzystu sześćdziesięciu stopni

Aktywna kontrola dozowania wody chroniąca delikatne panele drewniane przed napęcznieniem

Funkcja automatycznego powrotu do bazy i ładowania

Ten elegancki, minimalistyczny pomocnik dedykowany jest osobom poszukującym sprawdzonego i niezawodnego sprzętu do codziennego odświeżania podłóg w mieszkaniu. Szeroka szczotka boczna precyzyjnie wymiata wszelkie zanieczyszczenia z narożników i wzdłuż listew przypodłogowych wprost pod strumień ssący. Filtr o wysokiej wydajności skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia, dbając o nienaganną czystość powietrza wydmuchiwanego z turbiny.

Kliknij i odkryj, co potrafi ten model!

Robot sprzątający DREAME X50 Ultra Complete Czarny

Funkcja automatycznego opróżniania pojemnika

Podwójna szczotka HyperStream™ DuoBrush wyposażona w funkcję rozplątywania

Zaawansowana kamera RGB ze sztuczną inteligencją rozpoznająca kilkadziesiąt rodzajów przeszkód

Ten zaawansowany robot sprzątający klasy premium został zaprojektowany z myślą o niemal bezobsługowym utrzymaniu czystości. DREAME X50 Ultra Complete współpracuje z rozbudowaną stacją dokującą, która automatycznie opróżnia pojemnik na kurz. Na uwagę zasługuje innowacyjny system ProLeap™, dzięki któremu urządzenie pokonuje progi i przeszkody o wysokości nawet 6 cm. Z kolei technologia VersaLift umożliwia skuteczne sprzątanie pod niskimi meblami. Moc ssania sięgająca 20 000 Pa oraz podwójna szczotka HyperStream™ DuoBrush skutecznie usuwają kurz, sierść i włosy, minimalizując ryzyko ich plątania. Całość uzupełniają inteligentna nawigacja, sterowanie głosowe i rozbudowane opcje personalizacji dostępne w aplikacji Dreamehome.

Odkryj funkcje, które ułatwią codzienne porządki!

Robot sprzątający NARWAL Flow2

Unikalny wałek mopujący wykonujący stały docisk do podłoża dla usunięcia trudnych plam

Niezwykle cicha praca wentylatora niezakłócająca codziennych domowych obowiązków i snu

Przemyślany system separacji brudnej i czystej wody wewnątrz zbiorników stacji bazowej

Ten nowoczesny robot koncentruje się na dostarczeniu najwyższej jakości mycia na mokro. Zamiast tradycyjnych okrągłych ściereczek, zastosowano tu ciągły wałek, który nieustannie szoruje powierzchnię, co pozwala na bezproblemowe zlikwidowanie zaschniętych śladów po kawie czy błocie. Konstrukcja szczotki głównej została zoptymalizowana pod kątem właścicieli czworonogów, ponieważ skutecznie zbiera sierść bez ryzyka zablokowania mechanizmu napędowego.

Kliknij i sprawdź, jak ten robot zadba o Twoje podłogi!

Robot sprzątający iROBOT Roomba Plus 405 Combo Biały

Ruchoma platforma mopująca całkowicie unosząca się na górę obudowy nad dywanami

Stacja AutoWash™ zapewnia do 75 dni bezobsługowego opróżniania oraz czyszczenie i suszenie padów

Aplikacja Roomba Home umożliwia pełną personalizację harmonogramu pracy

Ten elegancki, śnieżnobiały model od legendarnego pioniera domowej robotyki wyróżnia się przełomową konstrukcją ramienia mopującego, która całkowicie eliminuje ryzyko zamoczenia puszystych dywanów. Gdy urządzenie wykryje miękkie podłoże, moduł z mokrą ściereczką zostaje bezpiecznie uniesiony na grzbiet robota, przekształcając go w tradycyjny odkurzacz o dużej sile ssania. Gumowa szczotka główna pozwala na idealne zbieranie zanieczyszczeń z każdego rodzaju nawierzchni bez wplątywania się nitek czy włosów.

Poznaj mocne strony tego modelu!