Gotowy na jesienne premiery? TOP 5 komputerów gamingowych, które im sprostają

RMF24

Dla wielu graczy komputer stacjonarny pozostaje najlepszym wyborem, gdy liczy się wysoka wydajność, płynność działania i możliwość uruchamiania najnowszych gier w wysokich ustawieniach graficznych. Oto modele, które wyróżniają się specyfikacją i możliwościami.

Komputer MSI MAG Infinite S3 14NVM5-3431XEU

zdjęcie ilustracyjne

+ Karta graficzna GeForce RTX 5060 Ti z obsługą DLSS 4.5 umożliwia uzyskanie wyjątkowo wysokiej płynności

+ Dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i5-14400F gwarantuje sprawną obsługę złożonych obliczeń oraz bezproblemowy multitasking

+ Szybki dysk SSD skraca czas ładowania poziomów gier oraz startu systemu

Ten nowoczesny zestaw stacjonarny dedykowany jest entuzjastom elektronicznej rywalizacji, którzy nie uznają żadnych kompromisów pod względem oprawy wizualnej. Sercem jednostki jest procesor Intel Core i5-14400F o 10 rdzeniach i 16 wątkach, co zapewnia znakomity zapas mocy podczas rozgrywek e-sportowych oraz obróbki materiałów wideo. Wsparcie dla najnowszych rozwiązań z rodziny GeForce RTX 5060 Ti przekłada się na oszałamiający efekt śledzenia promieni światła i perfekcyjne wygładzanie krawędzi. Obudowa z serii MAG oferuje dedykowany system cyrkulacji powietrza.

Zainwestuj w wydajność - zamów teraz!

Komputer MAD DOG Powered by Gigabyte C102-A02WR16WH

zdjęcie ilustracyjne

+ Karta graficzna AMD Radeon RX 7600 dostarcza bardzo wysoką wydajność generowania obrazu

+ Zoptymalizowany procesor AMD Ryzen 5 5500 dba o błyskawiczne przetwarzanie fizyki oraz logiki gier komputerowych

+ Fabrycznie zainstalowany system oferuje od razu po rozpakowaniu zestaw gotowy do grania

Zestaw stworzony przy współpracy z marką Gigabyte reprezentuje przemyślane połączenie optymalnych podzespołów, idealnie dopasowanych do codziennych zadań oraz grania w nowości wydawnicze. Sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5500 pracuje z wysoką częstotliwością zegara, wspierając płynne przetwarzanie skomplikowanych skryptów. Układ graficzny Radeon RX 7600 sprawnie obsługuje współczesne tytuły, gwarantując bogatą paletę barw i wysokie wskaźniki klatek. Dysk SSD o pojemności 1 terabajta udostępnia obszerną przestrzeń na pliki osobiste, pozwalając na szybką instalację aktualizacji gier.

Zdominuj wirtualny świat już teraz!

Komputer ASUS TUF Gaming T500MV-05210H202W

zdjęcie ilustracyjne

+ Pamięć operacyjna 32 GB zapewnia niezrównany komfort podczas równoległego uruchamiania gier, przeglądarek i programów

+ Przezroczysty panel boczny pozwala obserwować wnętrze obudowy

+ Układ GeForce RTX 5060 DLSS 4.5 pozwala cieszyć się płynną rozgrywką w wysokiej rozdzielczości

Napędzana wydajnym procesorem Intel Core 5 210H jednostka bez trudu radzi sobie ze skomplikowanymi projektami oraz najnowszymi grami. Zastosowanie aż 32 gigabajtów pamięci operacyjnej zapewnia płynną pracę podczas montażu materiałów 4K i renderingu 3D. Nowoczesny układ graficzny GeForce RTX 5060 wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji DLSS 4.5, tworząc niezwykle realistyczną oprawę wizualną.

Zdobądź przewagę – zamów już dziś!

Komputer MAD DOG Genesis I02WR32WH

zdjęcie ilustracyjne / materiały prasowe

+ Pamięć 32 GB RAM zapobiega przycięciom obrazu podczas najbardziej wymagających bitew sieciowych

+ Karta graficzna GeForce RTX 5060 Ti DLSS 4.5 potrafi bezproblemowo wygenerować krystalicznie czysty obraz

+ Zintegrowany bezprzewodowy moduł Wi-Fi gwarantuje ultra-szybkie pobieranie obszernych gier bez opóźnień sieciowych

Seria Genesis od marki MAD DOG to propozycja nakierowana na graczy oraz twórców treści poszukujących bezkompromisowej mocy w gustownej oprawie. Wielowątkowy procesor Intel Core i5-14400F idealnie współpracuje z potężnym układem graficznym GeForce RTX 5060 Ti, tworząc potężny duet do grania i pracy twórczej. Zapas 32 gigabajtów pamięci operacyjnej umożliwia swobodne utrzymywanie dziesiątek otwartych kart w przeglądarce obok uruchomionej gry. Dysk SSD o pojemności 1 terabajta oferuje superszybkie tempo odczytu i zapisu danych, drastycznie skracając czas oczekiwania.

Nie zwlekaj - sprawdź teraz!

Komputer MAD DOG Genesis A04WR16WHV3

zdjęcie ilustracyjne

+ Ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 5700 rewelacyjnie sprawdza się w wielowątkowych zadaniach

+ Zaawansowana karta GeForce RTX 5060 Ti udostępnia najnowsze efekty świetlne i niesamowitą ostrość tekstur

+ Dysk SSD charakteryzuje się wysokimi szybkościami transferu

Ostatnia z prezentowanych konstrukcji gamingowych wykorzystuje potęgę 8 rdzeni procesora AMD Ryzen 7 5700, stanowiąc świetną bazę dla entuzjastów nowych technologii. Taka konfiguracja umożliwia stabilną pracę przy tworzeniu animacji, renderowaniu scen oraz prowadzeniu wymagających rozgrywek e-sportowych. Karta graficzna GeForce RTX 5060 Ti ze wsparciem DLSS 4.5 zachwyca dynamiką generowanych klatek, wydobywając z gier każdy detal. Pamięć RAM w ilości 16 gigabajtów gwarantuje sprawne zarządzanie zasobami systemowymi w trakcie zabawy.

Kup teraz!