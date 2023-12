Nie żyje prof. Janusz Filipiak - współzałożyciel Comarchu, przedsiębiorca i pasjonat piłki nożnej. Miał 71 lat. O śmierci byłego prezesa Cracovii poinformowała jego firma.

Janusz Filipiak / Łukasz Gągulski / PAP

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Prof. Janusza Filipiaka, współzałożyciela Comarchu, wybitnego polskiego uczonego, przedsiębiorcy i pasjonata piłki nożnej. Ubolewamy nad stratą tej bardzo szczególnej postaci, wyjątkowego umysłu i wizjonera, który w niepowtarzalny sposób zasłużył się dla rozwoju polskiego przemysłu informatycznego" - poinformował Comarch.

Więcej informacji wkrótce...

Życiorys Janusza Filipiaka

Profesor Janusz Filipiak urodził się 3 września 1952 roku w Bydgoszczy. Był redaktorem i autorem czasopism, ale również konsultantem krajowych i zagranicznych instytucji.

Wykształcenie zdobył na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W latach 1991-1998 kierował Katedrą Telekomunikacji AGH, zdobywając nominację profesorską w wieku zaledwie 39 lat.

Był jednym z najbogatszych Polaków i przez wiele lat najwięcej zarabiającym prezesem wśród spółek giełdowych, zbudował swoją pozycję dzięki firmie Comarch.

Współwłaścicielką spółki jest jego żona Elżbieta, która namówiła go na założenie tej firmy po tym, jak Janusz Filipiak nie zdołał wprowadzić modelu kooperacji uczelni z przemysłem i biznesem na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie wykładał po powrocie z Australii, gdzie również pracował jako wykładowca.

Comarch, który na giełdę wszedł w 1999 r., obecnie realizuje umowy na usługi informatyczne i sprzedaż oprogramowania dla biznesu w 70 krajach świata. W pierwszej połowie 2023 r. 51% przychodów pochodziło z Polski, a 18% z krajów niemieckojęzycznych. Spółka zatrudnia 6,6 tys. specjalistów, a jej wartość rynkowa przekracza 1,1 mld zł.

Miłośnik piłki nożnej

Janusz Filipiak kochał futbol. Zaangażował Comarch w przejęcie kontroli nad drużyną Cracovia.

Spółka posiada 66% akcji klubu, a Filipiak zadeklarował w 2023 roku, że Comarch przejmie pozostałe akcje od miasta Kraków po remoncie stadionu.

Mimo ciągłych strat Cracovii, Comarch nadal zarabia ponad 100 mln zł netto rocznie, choć zyski spółki nieco spadły w ostatnim czasie.

Autor sześciu książek z dziedziny teleinformatyki

Profesor Janusz Filipiak ma swój ogromny wkład w rozwój polskiej nauki i przedsiębiorczości. Jego prace i osiągnięcia mają znaczący wpływ na rozwój telekomunikacji i teleinformatyki nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Trzy z tych publikacji zostały docenione na arenie międzynarodowej. Wydano je w USA i Europie Zachodniej.

Wśród nich znalazły się "Modelling and Control of Dynamic Flows in Communications Networks" (SpringerVerlag, 1988) oraz "Real Time Network Management" (North Holland, 1991).

Profesor Filipiak napisał także ponad sto artykułów z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki, które ukazały się w prestiżowych czasopismach, tj. "IEEE Transactions on Communications", "IEEE Journal on Selected Areas in Communications" czy "Operations Research".

Profesor Filipiak ukończył również szkolenie menedżerskie w Japonii, był konsultantem naukowym France Telecom i był dyrektorem pełnomocnym Teletraffic Research Centre na Uniwersytecie w Adelajdzie (Australia).

Kierował także projektami badawczymi w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Doceniony za swoją naukową działalność

W 2004 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 r. Krzyż Oficerski tego samego orderu.

W 2013 roku zdobył IEEE Communications Society Distinguished Industry Leader Award 2012, a w 2016 r. Prezydent RP, Andrzej Duda, uhonorował go Indywidualną Nagrodą Gospodarczą.