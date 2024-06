14:38

A my zapraszamy Was do Strefy Kibica RMF FM przed Galerią Kazimierz w Krakowie.

/ Józef Polewka / RMF FM

14:33

Karol Świderski niby wyzdrowiał, ale nie zaczyna meczu w wyjściowym składzie. W meczu nie wystąpi kontuzjowany Paweł Dawidowicz.

14:32

Tuż przed godziną 14 poznaliśmy składy obu drużyn. Nie brakuje niespodzianek w ekipie Biało-Czerwonych! Pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego w ataku mecz zaczyna Adam Buksa.

14:25

A my pytamy Was: czy Polska wygra z Holandią? czy wyjdzie z grupy?

Głosujcie w naszych ankietach!

Ankieta Jakim rezultatem zakończy się mecz Polski z Holandią? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jakim rezultatem zakończy się mecz Polski z Holandią? Wygraną Polski 30% Remisem 21% Wygraną Holandii 49%

głosów: 4943

Ankieta Czy Polacy wyjdą z grupy na EURO 2024? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy Polacy wyjdą z grupy na EURO 2024? Tak 39% Nie 61%

głosów: 1410

14:22

Niestety w Hamburgu nie obeszło się bez dramatycznych scen. Policja postrzeliła uzbrojonego mężczyznę w okolicach stadionu St. Pauli. Uzbrojony w siekierę napastnik groził funkcjonariuszom i kibicom.

14:21

W Hamburgu są wysłannicy RMF FM, którzy przed stadionem rozmawiali z kibicami obu drużyn.

Instagram Rolka

Instagram Rolka

Ronald Koeman - Patryk Serwański opowiada o trenerze Holendrów Michał Dukaczewski / RMF FM

14:20

Zaczynamy Euro 2024! Dziś o 15 w Hamburgu Polska zagra z Holandią w grupie D. Zapraszamy do naszej relacji na żywo.