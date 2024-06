Do wybuchu amunicji doszło na poligonie w Libavie, w Czechach. Wojsko przekazuje szczątkowe informacje, ale znana już jest liczba poszkodowanych.

Droga dojazdowa do poligonu Libava, gdzie kilku żołnierzy zostało rannych w wyniku eksplozji amunicji / Ludek Perina / PAP

Czeska armia poinformowała o wybuchu bliżej nieokreślonego rodzaju amunicji na poligonie Libava we wschodniej części Czech.

"Jedna osoba została opatrzona na miejscu, cztery trafiły do polikliniki w pobliskim Ołomuńcu, a kolejne cztery do szpitala wojskowego w tym samym mieście" - taką informację zamieszczono w serwisie X.

Według wojskowego komunikatu do akcji zaangażowano śmigłowce ratownicze, a zdarzenie jest badane przez Żandarmerię Wojskową.

Jak informuje reporter RMF FM, Mateusz Chłystun, stan dwóch żołnierzy jest poważny. To oni zostali przetransportowani do szpitala śmigłowcami. Pozostali ranni pojechali do placówek medycznych karetkami.