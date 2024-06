7 godzin zamiast 8 - tyle dziennie od 1 lipca będą pracować zatrudnieni w Urzędzie Miasta Leszna pracownicy. "To pilotażowe działanie. Najbliższe miesiące pokażą, czy takie rozwiązanie wpłynie pozytywnie na wydajność i efektywność pracy" - poinformował prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki.

Leszno / Wikipedia Commons/Lukaszmalkiewicz.pl/lic. Creative commons / Wikimedia

Prezydent Leszna podjął decyzję o zmniejszeniu normy czasu pracy pracowników Urzędu Miasta. Od 1 lipca będą pracować nie 8, a 7 godzin dziennie. Zachowają dotychczasową wysokość wynagrodzenia oraz wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Włodarz wielkopolskiego miasta poinformował, że - na podstawie sprawozdań - będzie na bieżąco monitorować i analizować na przykład to, czy liczba obsługiwanych klientów lub wydanych decyzji nie uległa zmniejszeniu.

"W Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej trwa właśnie proces legislacyjny dotyczący zmiany w Kodeksie pracy w zakresie zmniejszenia tygodniowej normy czasu pracy do 35 godzin. Wychodzimy naprzeciw tym zmianom i wkrótce sami przekonamy się, czy są one zasadne. Cieszę się, że to właśnie Urząd Miasta Leszna będzie pionierem 35-godzinnego tygodnia pracy i mocno wierzę w to, że moi pracownicy to docenią i sprostają wyzwaniu podniesienia efektywności pracy" - poinformował w komunikacie prezydent.