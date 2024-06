Radio RMF FM po raz 7. z rzędu zajęło pierwsze miejsce w rankingu mediów cieszących się największym zaufaniem Polaków, w badaniu prowadzonym przez Reuters Institute for the Study of Journalism. RMF FM jest liderem tego zestawienia od początku jego istnienia.

RMF FM po raz kolejny medium z największym zaufaniem Polaków wg Reutersa / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Spośród przebadanych przez Reuters Institute w tym roku mediów najwyższą ocenę otrzymało RMF FM - aż 54 proc. Polaków zadeklarowało, że ufa RMF FM i uznaje je jako wiarygodne źródło informacji. RMF FM jako jedyna redakcja przekroczyła 50-procentowy poziom zaufania.

Jednocześnie RMF FM ma najmniejszy odsetek osób deklarujących nieufność - zaledwie 16 proc. RMF FM pokonało w rankingu m.in. Radio ZET, Polsat, Onet i TVN.

To kolejny dowód na to, że Polacy oceniają nasze dziennikarstwo jako wiarygodne, bezstronne i obiektywne. To największy komplement, jaki możemy otrzymać od słuchaczy. Cieszymy się, że w ich ocenie dostarczamy najrzetelniejsze informacje i najciekawszą publicystykę. Gratuluję całemu zespołowi Faktów RMF FM, internetowego Radia RMF24 i portalu RMF24.pl - mówi Tadeusz Sołtys, Prezes RMF FM.

RMF FM jest liderem zestawienia mediów najbardziej godnych zaufania już 7. raz rzędu, czyli odkąd jest on publikowany przez Reuters Institute.

Badanie zaufania do mediów zostało przeprowadzone za pomocą ankiet internetowych przez YouGov na zlecenie Reuters Institute for the Study of Journalism na przełomie stycznia i lutego 2024 roku. W Polsce próba wyniosła 2000 osób. Wyniki zostały opublikowane w "Reuters Institute Digital News Report 2024".

W tym roku RMF FM zostało też uhonorowane tytułem Najbardziej Opiniotwórczej Rozgłośni Radiowej Dekady w badaniu cytowalności mediów Instytutu Monitorowania Mediów.